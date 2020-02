Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлом году разработчики популярного хоррора Dead by Daylight объявили, что игра появится на мобильных платформах Android и iOS. В отличие от других мобильных портов популярных игр, Dead by Daylight будет полностью оптимизирована и предложит тот же игровой процесс и режимы, что и на персональных компьютерах и консолях. По словам разработчиков Dead by Daylight предоставит игрокам новые ощущения и элементы управления, тщательно разработанные для смартфонов и планшетов. Игра готова для предварительной регистрации, и по мере того, как все больше игроков подадут заявки, будут открываться разнообразные бонусы и плюшки.

В Dead by Daylight игроки берут на себя роль одного из 17 персонажей: Дуайта Фэйрфилда, Мег Томас, Клодетт Морель, Джейка Парка, Неа Карлссон, Лори Строде, Уильяма Билла Овербека, Эйса Висконти, Фэн Миня, Дэвида Кинга, Квентин Смит, Дэвид Тапп, Кейт Денсон, Адам Фрэнсис, Джефф Йохансен, Джейн Ромеро и Эш Уильямс. Цель выживших состоит в том, чтобы покинуть закрытую область, ускользнув от убий, что можно сделать одним из двух способов: либо путем ремонта определенного количества отключенных генераторов, либо через специальные ворота.

Пользователи Android могут предварительно зарегистрироваться здесь, а пользователи iOS могут продолжить предварительную регистрацию на официальном сайте игры. Ожидается, что полная версия игры выйдет в этом году. И да, в приложении будут покупки. Лучшее, на что могут рассчитывать игроки, это то, что микротранзакции носят исключительно косметический характер и никак не повлияют на основные элементы игрового процесса.

Для запуска игры необходимо соблюсти следующие условия:

- для пользователей Apple: iOS 11 или выше. iPhone SE, 6S и выше;

- для пользователей Android: Android v7.0 или выше. Samsung Galaxy S7 или эквивалент.