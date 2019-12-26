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LENOVO выпустит свой игровой смартфон Legion Gaming Phone

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  Компания Lenovo официально объявила о скором своего выходе игрового смартфона, запустив страницу в китайской социальной Weibo. Как известно бренд LEGION используется технологическим гигантом в своих игровых ноутбуках. Похоже компания решила объединить мобильные и настольные решения для игр под одним товарным знаком.

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  Генеральный менеджер отдела бизнеса мобильных телефонов Lenovo Чэнь Цзинь сказал, что хотя текущий объем поставок мобильных телефонов Lenovo не очень велик, из-за процесса перехода с 4G на 5G, мобильные телефоны Lenovo по-прежнему имеют отличные конкурентные преимущества и вполне могут бороться за успех. Таким образом, Lenovo будет делать больший акцент на телефоны с поддержкой 5G, чтобы вернуть себе лидирующие позиции на рынке.

 Пока нет официальной информации о технических характеристиках игрового смартфона, его цене или других деталях. Все, что пока известно, это то, что он действительно будет называться Lenovo Legion Gaming Phone и должен комплектоваться высококлассным оборудованием, для успешной конкуренции с другими сериями игровых телефонов,например, Xiaomi Black Shark, ASUS ROG, Razer Phone, Nubia Red Magic и так далее.

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