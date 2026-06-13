Примечательно, что в базе данных появились номера сразу нескольких моделей для разных рынков

Грядущие смартфоны серии Xiaomi 18 уже довольно давно находятся в центре внимания отраслевых инсайдеров. Сегодня появилась первая информация о существовании начальной модели Xiaomi 18 благодаря новой записи в базе данных IMEI GSMA.

Устройство появилось в списке с внутренним кодовым названием «madrid» и номерами моделей 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI и M154FF. Появление в базе данных GSMA часто является ранним признаком того, что устройство проходит процесс сертификации, необходимый для его коммерческой реализации в магазинах.

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Устройство под названием «madrid» появилось с номерами моделей, соответствующими китайскому, индийскому, японскому и глобальному вариантам. Стоит напомнить, что Xiaomi обычно сначала запускает свои флагманские смартфоны в Китае, а затем они дебютируют на других рынках.

Источник: Gizmochina

Появление нескольких региональных номеров моделей на столь раннем этапе может указывать на то, что компания готовится к более широкому международному развертыванию раньше, чем обычно.

Более того, согласно предыдущей внутренней системе нумерации Xiaomi, позиция, присвоенная «madrid», указывала бы на то, что это модель Pro, а не стандартная Xiaomi 18. Однако информация от Mi Code предполагает, что компания, возможно, изменила свою стратегию нумерации моделей в текущем году.

Также есть сообщения о том, что Xiaomi 18 Ultra может вообще не выйти, возможно, из-за соображений экономии. Если модель Ultra в конечном итоге будет отменена, структура линейки изменится, и «madrid» может стать стандартной Xiaomi 18.

Число 2611, используемое в региональных номерах моделей, обычно показывает временные рамки запуска устройства. Согласно этому принципу, серия Xiaomi 18 может быть выпущена примерно в ноябре 2026 года.

Ожидается, что Xiaomi 18 будет работать на флагманском чипсете следующего поколения Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, в паре с памятью LPDDR6. По слухам, диагональ дисплея будет небольшой и составит от 6,3 до 6,4 дюймов.