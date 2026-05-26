В сети появилось несколько признаков возможного выхода карты на мировой рынок, включая изображения ускорителя в традиционной глобальной упаковке

По информации портала VideoCardz, компания AMD готовится к запуску своей эксклюзивной для Китая видеокарты Radeon RX 9070 GRE, используя свою глобальную дистрибьюторскую сеть. На недавно появившемся изображении видеокарты Sapphire Radeon RX 9070 GRE PULSE Edition видна упаковка с английским названием, что отличается от обычного китайского наименования продукции, используемого компанией Sapphire для китайского рынка.

Ещё одним доказательством являются объявления на Newegg о готовых системах с видеокартами Radeon RX 9070 GRE, а также неофициальные объявления о самой карте. В частности, на Newegg указаны модели PULSE и PURE Radeon RX 9070 GRE, хотя эти объявления размещены китайскими сторонними розничными продавцами, а не официальными дистрибьюторами из США. На данный момент эти объявления остаются неофициальными, но они предполагают, что AMD может разрешить своим партнерам предлагать эти модели за пределами Китая.

Источник: TechPowerUp

Стоит напомнить, что видеокарта AMD Radeon RX 9070 GRE была выпущена около года назад специально для китайского рынка. Она основана на графическом процессоре Navi 48 XL с 3072 потоковыми процессорами, входящими в состав 48 вычислительных блоков. Ускоритель также оснащается 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 192-битной шине, которая обеспечивает карте пропускную способность в 432 ГБ/с. В кастомных версиях Sapphire, линеек PURE и PULSE, производитель использует заводской разгон, значительно превышающий тактовую частоту, установленную AMD на уровне 2790 МГц. Хотя конкретные данные для Sapphire Radeon RX 9070 GRE PULSE Edition недоступны, предполагается, что на ней также будет использован заводской разгон.

Источник: Videocardz

Возможно, что AMD продвигает эти видеокарты, чтобы распродать скопившиеся запасы или освободить место для запуска какой-то новой модели. В начале этого месяца видеокарты AMD в Китае продавались с убытком, и многие дистрибьюторы теряли деньги на некоторых моделях Radeon. Таким образом, ситуация остается неопределенной, но возможность глобального запуска все еще является весьма вероятной.