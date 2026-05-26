goldas
Microsoft может сделать Copilot AI основной функцией рабочего стола
В Windows 11 Microsoft Copilot снова отображается в виде боковой панели
Microsoft продолжает экспериментировать с интеграцией Copilot AI в операционную систему Windows 11, и компания, похоже, полна решимости сделать своего ИИ-ассистента основной функцией на рабочем столе. Согласно постепенно внедряемым изменениям, Copilot теперь отображается как приложение на боковой панели, возвращаясь к первоначальному виду, который Microsoft показывала ещё в 2024 году. По умолчанию первая версия Copilot была автономным приложением. Однако Microsoft обновила его, добавив возможность закрепить Copilot в качестве боковой панели, отодвигая все остальные приложения в сторону.

Источник: Windows Latest

Это изменение направлено на повышение видимости продукта и побуждение пользователей к использованию преимуществ приложения для повышения производительности. Новая боковая панель Copilot AI может быть закреплена слева или справа, в зависимости от предпочтений пользователя. Пользовательский интерфейс Windows 11 автоматически изменяет размер и перемещает приложения на рабочем столе, чтобы оптимально разместить боковую панель.

Когда Copilot был запущен в 2024 году, его первоначальный дизайн предполагал использование в качестве приложения на боковой панели, которое позже было изменено на автономный дизайн для рабочего стола. После нескольких итераций в Microsoft решили вернуться к первоначальному дизайну, который более интегрирован с контекстными меню рабочего стола, приложениями, значками и другими элементами пользовательского интерфейса в Windows 11.

Источник: Windows Latest

Microsoft теперь также предлагает два различных способа удаления приложения Copilot. Один метод включает редактирование реестра, а другой — настройку групповой политики, которая поможет системным администраторам удалить Copilot из всех корпоративных систем.

#microsoft #искусственный интеллект #windows 11 #windows #copilot #copilot ai #рабочий стол
Источник: techpowerup.com
