Assassin’s Creed Black Flag Resynced выходит 9 июля, а для игры в разрешении 4K60 с трассировкой лучей требуется видеокарта RTX 4090

Компания Ubisoft официально представила Assassin's Creed Black Flag Resynced, полноценный ремейк игры 2013 года, который выйдет 9 июля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Ubisoft заявляет, что ремейк был создан на последней версии движка Anvil и также будет доступен на Steam Deck и облачных платформах, включая GeForce NOW.

Источник: Videocardz

Ubisoft сообщает, что Black Flag Resynced добавляет трассировку лучей для глобального освещения и отражений, переработанные ресурсы, разработанные для микрополигонального и физически корректного рендеринга, полностью модернизированный рендеринг воды и динамическую погоду на основе системы Anvil Atmos. Консольные версии будут предлагать режим 60 FPS, а версия для PS5 также включает режимы 30 FPS Fidelity и 40 FPS Balanced с включенной трассировкой лучей для всех графических режимов.

В обновлении игры добавлены новые офицеры для «Джекадоу» со своими собственными способностями, переработаны островные сражения, дополнительные миссии и сцены с Мэттом Райаном и оригинальным актерским составом, расширены возможности кастомизации корабля, появились корабельные питомцы, десять новых хижин и переработана система флота Кенвея, которая теперь доступна из капитанской каюты.

Изменения в игровом процессе более масштабны, чем предполагалось в трейлере. Ubisoft перечисляет новые механики парирования, новые приемы обезвреживания, быстрые приемы с использованием дротиков и пистолетов, а также новый тип врага — Подрывник. Стелс теперь включает режим наблюдения, возможность присесть в любом месте, пикировать в любом месте, а также дополнительные элементы паркура. Морские сражения также обновляются добавлением нового оружия, включая шрапнельные стволы и 8-фунтовые орудия, а также переработанного вооружения вражеских кораблей.