Релиз новой игры серии Metro запланирован на зиму 2026-2027 годов

4A Games и Deep Silver официально анонсировали Metro 2039, следующую игру серии Metro. Игра выйдет будущей зимой на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, Epic Games Store и Xbox на ПК. Новая игра возвращает серию в московское метро после того, как Metro Exodus переместилась за пределы туннелей. 4A Games заявляет, что Metro 2039 построена на основе нового оригинального сюжета, написанного в сотрудничестве с Дмитрием Глуховским, а не является прямой адаптацией одной из его книг.

На этот раз игроки управляют новым главным героем по имени Незнакомец. По словам 4A Games, это первый полностью озвученный главный персонаж в основной игре серии Metro. Действие разворачивается в метро, которое теперь контролируется Новорейхом, диктатурой во главе с Хантером, а представленные материалы указывают на более мрачное и откровенно политическое направление, чем в предыдущих играх.

4A Games также показали кадры реального геймплея. В видеоролике были показаны исследования, скрытное перемещение, ближний бой, неисправности оружия и возвращение Носализов в разрушенные станции и туннели. Студия заявляет, что повествование через окружающую среду остается ключевой частью дизайна, с тем, что они называют «застывшими историями», встроенными в каждую локацию.

Что касается технической стороны, то Metro 2039 снова использует собственный движок 4A. Студия заявляет, что переработала свою реализацию трассировки лучей для более оптимизированного и производительного результата, продолжая при этом улучшать графику для оборудования текущего поколения.