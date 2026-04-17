Утечка от известного инсайдера сообщает о подготовке компанией Intel очередного обновления процессоров Raptor Lake

Intel, возможно, ещё не закончила работу над платформой LGA1700. Новый слух от инсайдера Jaykihn утверждает, что Intel планирует ещё одно обновление Raptor Lake с целью продления жизненного цикла своей платформы. Ожидается, что запуск состоится в начале следующего года.

Jaykihn ясно даёт понять, что это предварительная информация, что означает возможность отмены в любой момент. Стоит напомнить, что у Intel также есть линейка Bartlett Lake-S для платформы LGA1700, которую многие ожидали увидеть на потребительском рынке, но она предназначена исключительно для сетевых/периферийных устройств. По слухам, в обновленной линейке также будет продолжено использование собственного технологического процесса Intel 7.

Источник: Jaykihn

Инсайдер, как сообщается, заявил, что в этой линейке не будет процессоров Core i9, что указывает на более массовый сегмент, а не на полноценное обновление топовых моделей. Это может означать, что компания готовит более доступные или ориентированные на OEM-производителей процессоры вместо полноценного розничного запуска с разблокированными флагманскими моделями. Возможно, Intel даже не планирует выпускать модели для потребителей, а только для бизнеса.