Intel, возможно, ещё не закончила работу над платформой LGA1700. Новый слух от инсайдера Jaykihn утверждает, что Intel планирует ещё одно обновление Raptor Lake с целью продления жизненного цикла своей платформы. Ожидается, что запуск состоится в начале следующего года.
Изображение: Videocardz
Jaykihn ясно даёт понять, что это предварительная информация, что означает возможность отмены в любой момент. Стоит напомнить, что у Intel также есть линейка Bartlett Lake-S для платформы LGA1700, которую многие ожидали увидеть на потребительском рынке, но она предназначена исключительно для сетевых/периферийных устройств. По слухам, в обновленной линейке также будет продолжено использование собственного технологического процесса Intel 7.
Источник: Jaykihn
Инсайдер, как сообщается, заявил, что в этой линейке не будет процессоров Core i9, что указывает на более массовый сегмент, а не на полноценное обновление топовых моделей. Это может означать, что компания готовит более доступные или ориентированные на OEM-производителей процессоры вместо полноценного розничного запуска с разблокированными флагманскими моделями. Возможно, Intel даже не планирует выпускать модели для потребителей, а только для бизнеса.