В настоящее время смартфон доступен во Вьетнаме по цене около 280 долларов, но глобальный релиз также должен состояться

Компания Realme без лишнего шума добавила в свою линейку C-серии новую модель — C100 4G. Это довольно простой бюджетный смартфон, но с некоторыми характеристиками, которые выделяют устройство из массы ему подобных.

Сердцем телефона является процессор MediaTek Helio G92 Max, компанию которому составляет оперативная память объемом до 8 ГБ и встроенный накопитель eMMC 5.1 объемом 256 ГБ. Как видно, это не производительная конфигурация, но её должно хватить для повседневного использования, такого как звонки, сообщения, онлайн-платежи, социальные сети и потоковое вещание. Дисплей представляет собой 6,8-дюймовую HD+ LCD-панель с частотой обновления 120 Гц и заявленной пиковой яркостью 1200 кд/м2. Этого должно быть достаточно для хорошей видимости в солнечную погоду.

Источник: Realme

Аккумулятор является главной фишкой Realme C100 4G, превосходя большинство конкурентов. Смартфон оснащен батареей емкостью 8000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт, а также обратной проводной зарядкой мощностью 10 Вт. Realme заявляет о длительном времени работы, включая более 20 часов навигации и более суток воспроизведения видео. Телефон имеет максимальный рейтинг защиты IP69K, что говорит о его способности выдерживать воздействие воды и пыли. Это должно понравиться пользователям, планирующим пользоваться телефоном несколько лет.

Что касается камер, то сзади расположен основной 50-мегапиксельный сенсор и дополнительный объектив, а спереди находится 8-мегапиксельная камера для селфи. Можно сказать, что Realme C100 4G создан с упором на автономность и прочность, а не на производительность. Устройство уже доступно во Вьетнаме, где его цена начинается примерно с 7,69 миллиона вьетнамских донгов (примерно 275–280 долларов США в зависимости от курса). Что касается глобального релиза, то информации об этом пока нет, но, вероятно, в ближайшее время смартфон появится и на других рынках.