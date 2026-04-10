Чип, установленный на эталонном устройстве, соответствует по производительности Exynos 2600 в Galaxy S26, но работает на гораздо более низких частотах

Компания Samsung представила процессор Exynos 2600 всего несколько месяцев назад в линейке смартфонов Galaxy S26. Однако компания уже нацелилась на свой флагманский чипсет следующего поколения, и, судя по всему, на Geekbench появился будущий Exynos 2700, выпущенный значительно раньше запланированного срока.

Источник: Samsung

Как видно в бенчмарке, устройство обозначено под номером "S5E9975 ERD", что подразумевает эталонный дизайн Exynos. Текущее поколение Exynos 2600 имеет номер модели "S5E9965". Тестируемое устройство оснащено также графическим процессором Xclipse 970 и 12 ГБ оперативной памяти, что вполне соответствует высококлассному устройству.

Что касается производительности, то Exynos 2700 набирает 2603 балла в одноядерном режиме и 10350 баллов в многоядерном режиме. Сами по себе эти показатели не сильно впечатляют, учитывая, что Exynos 2600 уже в среднем соответствует этим показателям, даже временами легко превосходя их. Однако необходимо отметить, что указанные рабочие частоты ядер ниже, чем у ядер чипсета Exynos 2600.

Источник: Geekbench

В описании устройства указана десятиядерная конфигурация чипсета, как у Exynos 2600, но с четырьмя кластерами ядер, включающими одно ядро на частоте 2,3 ГГц, четыре ядра на частоте 2,4 ГГц, одно ядро на частоте 2,78 ГГц и еще четыре ядра на частоте 2,88 ГГц. Для сравнения стоит напомнить, что основное ядро Exynos 2600 работает на частоте 3,8 ГГц, а три дополнительных высокопроизводительных ядра на частоте 3,25 ГГц. Это фактически означает, что чипсет следующего поколения на данный момент обладает большим потенциалом производительности, и будет интересно посмотреть, как улучшатся его показатели в тестах по мере оптимизации и его приближения к финальной версии.