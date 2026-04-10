Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессор Exynos 2700 появился в первых тестах Geekbench
Чип, установленный на эталонном устройстве, соответствует по производительности Exynos 2600 в Galaxy S26, но работает на гораздо более низких частотах

Компания Samsung представила процессор Exynos 2600 всего несколько месяцев назад в линейке смартфонов Galaxy S26. Однако компания уже нацелилась на свой флагманский чипсет следующего поколения, и, судя по всему, на Geekbench появился будущий Exynos 2700, выпущенный значительно раньше запланированного срока.

Источник: Samsung

Как видно в бенчмарке, устройство обозначено под номером "S5E9975 ERD", что подразумевает эталонный дизайн Exynos. Текущее поколение Exynos 2600 имеет номер модели "S5E9965". Тестируемое устройство оснащено также графическим процессором Xclipse 970 и 12 ГБ оперативной памяти, что вполне соответствует высококлассному устройству.

Что касается производительности, то Exynos 2700 набирает 2603 балла в одноядерном режиме и 10350 баллов в многоядерном режиме. Сами по себе эти показатели не сильно впечатляют, учитывая, что Exynos 2600 уже в среднем соответствует этим показателям, даже временами легко превосходя их. Однако необходимо отметить, что указанные рабочие частоты ядер ниже, чем у ядер чипсета Exynos 2600.

Источник: Geekbench

В описании устройства указана десятиядерная конфигурация чипсета, как у Exynos 2600, но с четырьмя кластерами ядер, включающими одно ядро на частоте 2,3 ГГц, четыре ядра на частоте 2,4 ГГц, одно ядро на частоте 2,78 ГГц и еще четыре ядра на частоте 2,88 ГГц. Для сравнения стоит напомнить, что основное ядро Exynos 2600 работает на частоте 3,8 ГГц, а три дополнительных высокопроизводительных ядра на частоте 3,25 ГГц. Это фактически означает, что чипсет следующего поколения на данный момент обладает большим потенциалом производительности, и будет интересно посмотреть, как улучшатся его показатели в тестах по мере оптимизации и его приближения к финальной версии.

#samsung #geekbench #мобильные процессоры #galaxy s26 #exynos 2600 #процессоры для смартфонов #exynos 2700
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter