goldas
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
Новый Intel Core Ultra 7 251HX из линейки Arrow Lake включает 18 ядер ЦП и 3 графических ядра Xe3

Компания Intel, без официального объявления, добавила процессор Core Ultra 7 251HX в свою линейку мобильных чипов Arrow Lake HX. Новинка просто появилась на веб-сайте Intel через несколько недель после того, как он был упомянут в описаниях ноутбуков Lenovo Legion 5i 2026 и MSI Raider 16 HX. Core Ultra 7 251HX — это 18-ядерный 18-поточный процессор с 6 высокопроизводительными ядрами и 12 энергоэффективными ядрами, занимающий промежуточное положение между Core Ultra 5 245HX и Core Ultra 7 255HX.

По сравнению с последним, новинка лишилась двух высокопроизводительных ядер и двух потоков, но сохранила те же 12 энергоэффективных ядер и 30 МБ кэш-памяти Smart Cache. Диапазон TDP остался прежним: базовая мощность 55 Вт и максимальная мощность в режиме Turbo Boost до 160 Вт.

Изображение: Intel

Максимальная частота Turbo Boost составляет 5,1 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у Core Ultra 7 255HX, но базовая частота энергоэффективных ядер фактически увеличивается на 700 МГц до 2,5 ГГц, а базовая частота P-ядер также увеличивается на 500 МГц до 2,9 ГГц. Интегрированная графика представлена тремя ядрами Xe3 с частотой до 1,8 ГГц. Это на одно ядро меньше, чем у Cоre Ultrea 7 255HX, что снижает производительность ИИ с 33 TOPS до 30. 

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #процессоры нового поколения #xe3 #процессоры для ноутбуков #arrow lake-hx #core ultra 7 251hx

Источник: techpowerup.com
Источник: techpowerup.com
Популярные новости

Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
6
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
+
На Уральском заводе гражданской авиации строится цех изготовления литых деталей для авиадвигателей
+
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Titan Army анонсировала 27-дюймовый монитор с двумя режимами работы и технологией DyDs 2.0
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» доставит на МКС сладости и георгиевскую ленту
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Ученые ИКИ РАН объявили о прекращении существования кометы C/2026 A1 при встрече с Солнцем
+
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Уникальный смартфон LG Rollable со сворачиваемым экраном впервые попал на видео с разборкой
+
Физики впервые экспериментально зафиксировали – оптические вихри могут двигаться быстрее света
+
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3
Новый алгоритм Nvidia снижает потребление видеопамяти с 6,5 Гбайт до 970 Мбайт без потери качества
+
Intel выпустила 16-ядерный процессор Panther Lake с графикой Arc B390
2
Linux лучше раскрыл потенциал RX 580 8 ГБ в паре с Ryzen 5 5600X на фоне Windows 11 в ряде игр
+
В России могут в пять раз повысить штраф за чрезмерный шум от транспортных средств
13

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
122
«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
1
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Garthar
03:19
Что за бред тут написан? Какое еще "золото старого образца" это для каких дибилов написано? Про заработок на этой сделке еще смешнее. Заработок там может быть только от того, что купили меньше чем про...
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
Garthar
03:15
Украина не перешла на топливо от Westingaus. Они только испытывали его на Запорожской АЭС, но ни разу долго и полностью на нем не работали
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
Китя.
02:03
Stalker 2 даже в 1080р твой кусок калла 9060хт на максимальных настройках с лучами выдаст всего 25FPS. а есть локаций где лютые просадки будет еще меньше до 5FPS. Говорю зря её купил или в такие игры ...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
salexa
01:09
почему то у джапанов все персы(почти) ,с большими и широкими глазами и длинными ногами,хотя сами кривоноги и узкоглазы...комплекс неполноценности походу роляет
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
Конь Потный
23:54
Убила фраза про отсутствие у других стран таких технологий🤣. Они 20 лет назад на Титан зонд послали и посадили (Кассини-Гюйгенс).идиоты
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
swr5
23:43
Эррол Маск назвал пилотируемые полёты на Луну полвека назад «очень подозрительными». При чём здесь «Артемис-2»? Многие американцы так думают. Известный журналист Барт Сибрел заявил, что высадка на Лу...
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
motya
23:19
Нет у нас машиностроения, все посетили с 90-20х. В основном Китай то пока они добрые и позволяют нам покупать...
Выпуск продукции машиностроения в Москве в прошлом году увеличился на 40%
antej90
22:39
Воровать надо меньше
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
asdf2026
22:13
А бы даже сказал: позог
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
LastAtlant
21:53
Еще и рынка сбыта по сути нет, только госзаказы
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
