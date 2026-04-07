Новый Intel Core Ultra 7 251HX из линейки Arrow Lake включает 18 ядер ЦП и 3 графических ядра Xe3

Компания Intel, без официального объявления, добавила процессор Core Ultra 7 251HX в свою линейку мобильных чипов Arrow Lake HX. Новинка просто появилась на веб-сайте Intel через несколько недель после того, как он был упомянут в описаниях ноутбуков Lenovo Legion 5i 2026 и MSI Raider 16 HX. Core Ultra 7 251HX — это 18-ядерный 18-поточный процессор с 6 высокопроизводительными ядрами и 12 энергоэффективными ядрами, занимающий промежуточное положение между Core Ultra 5 245HX и Core Ultra 7 255HX.

По сравнению с последним, новинка лишилась двух высокопроизводительных ядер и двух потоков, но сохранила те же 12 энергоэффективных ядер и 30 МБ кэш-памяти Smart Cache. Диапазон TDP остался прежним: базовая мощность 55 Вт и максимальная мощность в режиме Turbo Boost до 160 Вт.

Изображение: Intel

Максимальная частота Turbo Boost составляет 5,1 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у Core Ultra 7 255HX, но базовая частота энергоэффективных ядер фактически увеличивается на 700 МГц до 2,5 ГГц, а базовая частота P-ядер также увеличивается на 500 МГц до 2,9 ГГц. Интегрированная графика представлена тремя ядрами Xe3 с частотой до 1,8 ГГц. Это на одно ядро меньше, чем у Cоre Ultrea 7 255HX, что снижает производительность ИИ с 33 TOPS до 30.