На данный момент раскрыты шесть процессоров с флагманским чипом Core 7 360

Инсайдер Jaykihn раскрыл полные характеристики и линейку процессоров Intel Core 300 "Wildcat Lake". Это четвёртая линейка в грядущей серии Core 300 от Intel, но, в отличие от Panther Lake, она не будет иметь маркировки Ultra. Как уже сообщалось, Intel, похоже, позиционирует Wildcat Lake как процессоры для массового рынка, предназначенные для более доступных систем. Тем не менее утечка указывает на модель Core 7, которая выделяется в этом сегменте.

Источник: Videocardz

Флагманская модель — Core 7 360 представляет собой 6-ядерный процессор с 2 высокопроизводительными ядрами и 4 энергоэффективными ядрами. В отличие от Panther Lake, Wildcat Lake, по всей видимости, не включает стандартные энергоэффективные ядра. По словам Jaykihn, Core 7 360 имеет тактовую частоту в режиме ускорения для одного ядра до 4,8 ГГц, что является самым высоким показателем во всей линейке Wildcat Lake. Та же тактовая частота, как сообщается, используется и в Core 3 350, хотя эта модель, как утверждается, не поддерживает SIPP.

Чипы Core 5 включают модели 330 и 320 с частотой 4,6 ГГц, а также 315 с частотой до 4,4 ГГц. Сообщается, что модели Core 7 и Core 5 используют одинаковую конфигурацию интегрированной графики Xe3, включающую 2 ядра на тактовой частоте до 2,6 ГГц.

По имеющимся данным, Core 3 304 — единственная модель с пониженной частотой графики. Утверждается, что она имеет только одно ядро Xe3, при этом одно производительное ядро также отключено. Интересно, что в данных Jaykihn не упоминается чип Core 3 310, это означает, что он либо не планируется, либо предыдущая информация была неверной.

Все перечисленные модели имеют одинаковую базовую мощность 15 Вт и мощность в режиме Turbo Boost 35 Вт. Это указывает их предназначение для систем с низким энергопотреблением, таких как тонкие и легкие ноутбуки, и, возможно, даже на безвентиляторные устройства.