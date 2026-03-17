Планируется, что линейка Medusa Point дебютирует в 2027 году на CES 2027

Процессор следующего поколения для мобильных компьютеров от AMD, получивший кодовое название Medusa Point, появился на платформе Geekbench под аббревиатурой AMD Plum-MDS1. Ранее предполагалось, что он будет выпущен в 2027 году. Если судить по предыдущим запускам AMD, то его дебют следует ожидать на CES 2027.

Medusa Point станет одним из первых продуктов, использующих новые ядра Zen 6 от AMD. Хотя в базе данных не указано конкретное название модели, Geekbench показывает, что это модель Ryzen 9, вероятно, Ryzen AI 9 565.

В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6.6 чип набрал 1210 и 7323 балла соответственно. Он имеет десять ядер и 32 МБ кэша, что является заметным улучшением по сравнению с 24 МБ у линейки Gorgon Point. Поскольку это инженерный образец, то протестированный Ryzen AI 9 565 работает не на полную мощность, о чем свидетельствует его тактовая частота в режиме ускорения всего 2,3 ГГц.

К сожалению, в описании не указана компоновка ядер процессора. Если предыдущая утечка верна, Medusa Point будет иметь как минимум два энергосберегающих ядра, а остальные кластеры будут работать на четырех ядрах Zen 6 и четырех ядрах Zen 6c. К сожалению, встроенная графика не перейдет на архитектуру RDNA5, и многочисленные слухи указывают на то, что она будет использовать RDNA 3.5.