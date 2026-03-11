Утечка предполагает, что релиз игры состоится 31 августа

Bethesda подтвердила, что в разработке находится несколько проектов, не называя при этом конкретных названий. Предыдущие утечки и слухи намекали на то, что одним из таких проектов может стать Fallout 3 Remastered. Теперь, благодаря новой информации, возможно, появилась приблизительная дата релиза.

Информация поступила с сайта Toynewsi, который опубликовал подборку объявлений о товарах на Brodepot, магазине игрушек, предлагающем коллекции по играм, аниме, фильмам и многому другому. Одно из объявлений касается бутылки Nuka-Cola из Fallout 3 Remastered. Точное название товара: «MCFARLANE ELITE EDITION 7IN – FALLOUT 3 REMASTERED – #13 T-45B NUKA COLA».

Может быть интересно

Вместе с объявлением указаны дата предварительного заказа и дата релиза предварительного заказа, приходящиеся на 15 марта и 31 августа соответственно. Это может означать, что сама игра выйдет 31 августа или раньше. Но это всего лишь предположение, а на самом сайте указано, что даты релиза приведены только для справки. Однако Toynewsi отмечает, что данные Brodepot обычно оказываются верными. В свою очередь, фанаты считают, что более вероятен ранний релиз в апреле, поскольку именно тогда в прошлом году вышла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Недавно Тодд Ховард поговорил с Грегом Миллером в подкасте Kinda Funny Gamescast, где он рассказал, что со временем смягчил своё отношение к идее ремастеров, но не поделился никакой информацией о Fallout 3 Remastered. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered стала популярной после своего довольно неожиданного запуска, поэтому вполне возможно, что Bethesda сделает что-то подобное и с Fallout 3 Remastered.