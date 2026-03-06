Компания TCL анонсировала мониторы серии P2A Ultra. Топовой моделью является TCL 27P2A Ultra, которую TCL называет мини-LED монитором для киберспорта, созданным с упором на высокую частоту обновления и четкость изображения в движении.
TCL заявляет, что модель 27P2A Ultra достигает частоты 550 Гц при разрешении 2560x1440 пикселей и поддерживает двухрежимный разгон до 1040 Гц. Однако, похоже, что частота 1040 Гц поддерживается лишь при разрешении 720p. TCL также заявляет, что монитор использует высокоскоростную панель TCL CSOT "HFS Shoot" в сочетании с фирменной функцией "Tmoc Super Dynamic Sharpness".
Источник: Notebookcheck
TCL также подтвердила наличие нескольких функций искусственного интеллекта для игр, включая улучшение темных областей, динамическую инверсию цвета прицела для лучшей видимости на разных фонах и другие. Что касается громкой формулировки "первый в мире", то TCL относит её к панели Mini LED с частотой 1040 Гц. Samsung уже рекламировала 1040 Гц Dual Mode на своем мониторе Odyssey G6 (G60H), но в таблице характеристик компании эта модель указана как IPS-панель, а не Mini LED. Цена на TCL 27P2A Ultra пока не объявлена.