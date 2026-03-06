Монитор способен достигать впечатляющей частоты обновления 1040 Гц при HD разрешении, что делает его привлекательным вариантом для профессиональных геймеров

Компания TCL анонсировала мониторы серии P2A Ultra. Топовой моделью является TCL 27P2A Ultra, которую TCL называет мини-LED монитором для киберспорта, созданным с упором на высокую частоту обновления и четкость изображения в движении.

TCL заявляет, что модель 27P2A Ultra достигает частоты 550 Гц при разрешении 2560x1440 пикселей и поддерживает двухрежимный разгон до 1040 Гц. Однако, похоже, что частота 1040 Гц поддерживается лишь при разрешении 720p. TCL также заявляет, что монитор использует высокоскоростную панель TCL CSOT "HFS Shoot" в сочетании с фирменной функцией "Tmoc Super Dynamic Sharpness".

Источник: Notebookcheck

TCL также подтвердила наличие нескольких функций искусственного интеллекта для игр, включая улучшение темных областей, динамическую инверсию цвета прицела для лучшей видимости на разных фонах и другие. Что касается громкой формулировки "первый в мире", то TCL относит её к панели Mini LED с частотой 1040 Гц. Samsung уже рекламировала 1040 Гц Dual Mode на своем мониторе Odyssey G6 (G60H), но в таблице характеристик компании эта модель указана как IPS-панель, а не Mini LED. Цена на TCL 27P2A Ultra пока не объявлена.