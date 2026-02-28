Сайт Конференция
goldas
Matrox представила видеокарту Luma Pro Arc A380 Octal с поддержкой восьми дисплеев с разрешением 5K
Компания Matrox выпустила в Японии видеокарту Luma Pro Octal, которая представляет собой новую корпоративную видеокарту на базе процессора Intel Arc A380E

Компания Matrox представила в Японии новую видеокарту с впечатляющими восемью видеовыходами. Однако карта не предназначена для рядового потребителя, а разработана для профессионального и корпоративного применения, включая, торговые площадки, диспетчерские пункты и многое другое.

Карта, получившая название Luma Pro A380 Octal, оснащена двумя графическими процессорами Intel Arc A380E, которые являются вариантом Arc A380 с практически идентичными характеристиками. Каждый из процессоров по-прежнему имеет 6 ГБ видеопамяти GDDR6 на 96-битной шине и 8 ядер на базе микроархитектуры Xe HPG.

Изображение: Matrox

Как уже упоминалось, однослотовая карта имеет в общей сложности восемь видеовыходов, отсюда, вероятно, и её название. Luma Pro, включающая исключительно порты mini DisplayPort 2.0 (UHBR10), может поддерживать восемь внешних экранов с разрешением до 5K.

Более того, две такие карты Luma Pro можно установить в одну систему, что позволяет использовать в общей сложности 16 дисплеев. Это позволяет применять видеокарты в системах управления и мониторинга, финансовых системах и других системах отображения информации на больших экранах.

Охлаждение карты осуществляется одним вентилятором, но этого должно быть достаточно, учитывая заявленную Matrox потребляемую мощность в 130 Вт. Luma Pro Octal уже доступна для покупки, хотя обычные потребители вряд ли решатся её приобрести и предпочтут стандартный ускоритель класса Radeon 9070 XT.

#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #intel arc #видеокарты intel #видеокарты intel arc #intel arc a380 #matrox #arc a380e
Источник: notebookcheck.net
