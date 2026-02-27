Компания объявила о мировом запуске смартфона Leica Edition, которое за пределами Китая будет представлено под названием Leica Leitzphone by Xiaomi

Компания Xiaomi подтвердила, что проведет международное мероприятие по запуску новых смартфонов на этой неделе. Запланированное на 28 февраля, мероприятие состоится менее чем через 72 часа после глобального релиза смартфонов Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra от Samsung.

Как всегда, Xiaomi выпускает различные тизеры после момента объявления даты мероприятия 20 февраля. Ранее Xiaomi делала акцент на альтернативах Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra — смартфонах Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Однако появились данные, указывающие на скорое появление и третьего устройства.

Источник: Notebookcheck

Теперь Xiaomi подтвердила это в новом тизере. Ниже представлено изображение, в котором смартфон Leica Edition присоединится к моделям Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra на мероприятии 28 февраля. Кроме того, компания сообщила, что телефон Leica Edition будет запущена во всем мире под названием «Leica Leitzphone powered by Xiaomi».

Источник: Notebookcheck

Более того, представленный ниже тизер указывает на то, что просочившиеся в сеть фотографии устройства соответствуют действительности. Таким образом, можно предположить, что приведенные изображения точно отражают внешний вид Leica Leitzphone от Xiaomi, который поступит в продажу 28 февраля. Цена новинки пока остается неизвестной.