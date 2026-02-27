Сайт Конференция
goldas
Xiaomi готовит выход смартфона Leica Leitzphone
Компания объявила о мировом запуске смартфона Leica Edition, которое за пределами Китая будет представлено под названием Leica Leitzphone by Xiaomi

Компания Xiaomi подтвердила, что проведет международное мероприятие по запуску новых смартфонов на этой неделе. Запланированное на 28 февраля, мероприятие состоится менее чем через 72 часа после глобального релиза смартфонов Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra от Samsung.

Как всегда, Xiaomi выпускает различные тизеры после момента объявления даты мероприятия 20 февраля. Ранее Xiaomi делала акцент на альтернативах Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra — смартфонах Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Однако появились данные, указывающие на скорое появление и третьего устройства.

Источник: Notebookcheck

Теперь Xiaomi подтвердила это в новом тизере. Ниже представлено изображение, в котором смартфон Leica Edition присоединится к моделям Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra на мероприятии 28 февраля. Кроме того, компания сообщила, что телефон Leica Edition будет запущена во всем мире под названием «Leica Leitzphone powered by Xiaomi».

Источник: Notebookcheck

Более того, представленный ниже тизер указывает на то, что просочившиеся в сеть фотографии устройства соответствуют действительности. Таким образом, можно предположить, что приведенные изображения точно отражают внешний вид Leica Leitzphone от Xiaomi, который поступит в продажу 28 февраля. Цена новинки пока остается неизвестной.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #leica #смартфоны из китая #xiaomi 17 #китайские смартфоны #xiaomi 17 ultra #leica leitzphone
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

rackshazz
06:56
Так там еще и ценник не кислый. И встройка память хорошую любит, а она сейчас дорога. Их предшественников надо было выпускать вместе/вместо 8700G
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
zens
05:49
попахивает сектанством))
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
corsi
05:49
RDNA 3.5 вместо 4, а 12 ядер - нахер не уперлись в "энергоэффективных" процессорах. Маркетинговая шляпа.
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
Александр Карпенко
05:04
Статья через ии написана?
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
KuziakaP
02:39
...
«АвтоВАЗ» установил новую линию сборки и балансировки колёс, которая на 50% быстрее предыдущей
Bernigan
01:28
Ну так амд и рассчитан на аудиторию без мозга, так что это обосновано маркетингом, подобное тянется к подобному
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
mozghru
01:14
Если все так хорошо у Эпиков,то почему все игроделы бегут к Габену.с его грабительскими 30 %? Наверное потому,что цифры Стима реальны,а не натянутые с помощью совы и глобуса. Обычное корпоративное -на...
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
Bamboliny
01:02
Прикольно, однако, но шутка крайне неудачная.. По-вашему в то время (1996 год) топами были ATX материнки? :-) Стандарт в том году был еще в младенческом возрасте и только начал делать скромные шаги. В...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Китя.
00:43
Даже смартфоны уже с искусственным интеллектом. а на амудэ его нет. Win 11 поддерживает искусственный интеллект. а амудэ хвалят Win 10 как его там нет.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Remarc
00:26
чайники были вполне норм,особенно на 370
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
