Устройство является концептом с дисплеем размером от 7,7 до 11,6 дюймов

Lenovo готовит концептуальное складное устройство Legion Go для выставки Mobile World Congress. Как утверждает портал Windows Latest, концепт Legion Go Fold будет показан 2 марта 2026 года в Барселоне. Утечка описывает устройство со складным POLED-дисплеем, который раскладывается с 7,7 до 11,6 дюймов, позволяя совместить портативную консоль и планшет в одном устройстве.

Источник: Windows Latest

Подобные дизайнерские решения не новы для данного сегмента. Компания OneXPlayer уже продает многорежимные портативные ПК-планшеты, такие как OneXPlayer X1 Air, который сочетает в себе 11-дюймовый экран с дополнительными контроллерами и клавиатурой, ориентируясь на тот же способ использования, только без складной панели.

Согласно утечке, концепт Lenovo поддерживает несколько режимов, включая сложенный портативный режим, режим вертикального разделения экрана, разложенный портативный режим с подключенными контроллерами и режим стационарного рабочего стола с использованием входящей в комплект беспроводной клавиатуры с тачпадом.

Правый контроллер, как сообщается, также будет работать как вертикальная мышь, и, по имеющимся данным, будет иметь небольшой встроенный экран для отображения показателей производительности и быстрых настроек.

Что касается аппаратной части, то Windows Latest указывает процессор Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 48 Вт·ч. Core Ultra 7 258V — это процессор линейки Lunar Lake с интегрированной графикой Intel Arc 140V, это подтверждает, что система не использует платформу Panther Lake «Core/Arc G3». Для энтузиастов это будет разочарованием, поскольку процессоры Core/Arc G3 Panther Lake должны были стать шагом вперед для портативных устройств, а последние сообщения указывают на задержки до второго квартала 2026 года.

Lenovo редко выпускает свои концепты на рынок, поэтому шансы появления этой системы на полках магазинов довольно низки. Возможно, главной проблемой будет сочетание экрана высокого разрешения с графикой Arc 140V, а не дизайн устройства.