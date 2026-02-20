Похоже, что ждать выход процессоров AMD Olimpic Ridge в этом году не стоит

По сети поплыли слухи, что выпуск настольных процессоров AMD следующего поколения под кодовым названием «Olympic Ridge» отложен до 2027 года. Презентации компании указывают на дебют микроархитектуры Zen 6 в 2026 году. Это может свидетельствовать о том, что AMD отдает приоритет серверным процессорам EPYC, поскольку корпоративный рынок может похвастаться более стабильными поставками памяти, и корпоративные клиенты с большей вероятностью будут придерживаться своих планов закупок процессоров, в отличие от пользовательского сегмента, который сталкивается с острой нехваткой памяти DDR5.

Изображение: ChatGPT

Учитывая, что цены на память для ПК бессовестно повысились, 2026 год может оказаться не самым идеальным временем для дебюта нового поколения настольных процессоров Ryzen от AMD, особенно учитывая, что процессоры AMD, как правило, пользуются большим спросом у занимающихся сборкой ПК самостоятельно, по сравнению с Intel, которая сохраняет контроль над рынком готовых систем. Помимо увеличения IPC и обновления ISA, ожидается, что в поколении Zen 6 AMD увеличит количество ядер ЦП, а также обновит кристалл ввода-вывода. Этот новый cIOD, вероятно, построенный на 4-нм техпроцессе, предположительно будет поставляться с обновленными контроллерами памяти DDR5, поддерживающими более высокие скорости и обладающими большей степенью параллелизма для двухканальной DDR5.