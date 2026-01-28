По мере того, как ажиотаж вокруг GTA 6 нарастает, появляются новые заявления о том, что Rockstar столкнулась с экстремальным поведением со стороны фанатов, отчаянно жаждущих получить предварительную информацию

Пару дней назад появился слух о том, что GTA 6 может не получить вариант на физическом носителе на старте продаж, чтобы предотвратить утечки. Вскоре после этого Рис «Kiwi Talkz» Рейли, известный интервьюер разработчиков игр, заявил, что он твердо верит в правдивость этого утверждения, и поделился своими мыслями, почему Rockstar может избегать физического релиза.

По словам Рейли, GTA 6 имеет совершенно другой масштаб по сравнению с GTA 5. Он считает, что это будет крупнейший релиз в истории развлечений, а не только игр. Поэтому Rockstar рискует очень многое потерять, если что-то просочится в сеть раньше времени.

Изображение: Rockstar Games

Он объяснил, что физические диски представляют собой один из самых больших рисков, и есть немало фанатов Rockstar, которые готовы вскрыть розничные магазины и производственные помещения, чтобы украсть диски. Кроме того, он добавил, что люди внутри компании также могут сливать информацию. При выпуске только цифровых версий у компании гораздо больше контроля над тем, когда и как игра становится доступной.

Рейли также заявил, что на протяжении многих лет он слышал истории непосредственно от разработчиков Rockstar о фанатах, пытавшихся проникнуть в их офисы. Некоторые, как сообщается, использовали поддельные удостоверения личности для проникновения, в то время как другие запускали дроны к окнам офисов, пытаясь запечатлеть ранние кадры игрового процесса или изображения. Это показывает, насколько сильным стал ажиотаж вокруг GTA 6.