Портативные игровые консоли на базе процессоров Intel Panther Lake могут сравниться по производительности с предполагаемой PS6 «Canis» от Sony, но при этом будут вдвое мощнее

В новом сообщении и комментарии пользователя Kepler_L2 говорится, что процессоры Panther Lake для портативных устройств являются приблизительным аналогом основы портативной консоли Sony PS6 под кодовым названием Canis. По его словам, Panther Lake с энергопотреблением около 30 Вт может оказаться в том же диапазоне производительности, что и Canis с энергопотреблением около 15 Вт. Kepler_L2 также утверждает, что текущие варианты портативных устройств от AMD не достигают этой золотой середины, так как Ryzen Z2 Extreme слишком медленный, а Strix Halo слишком быстрый для этого.

Очевидный недостаток — это эффективность. Портативная консоль Sony может выжать больше из меньшего энергопотребления благодаря специальной операционной системе, фиксированным аппаратным параметрам и оптимизации, ориентированной на игры, в то время как портативные устройства на Windows по-прежнему зависят от драйверов, настройки прошивки и оптимизации на уровне платформы от нескольких поставщиков.

Что касается Intel, слухи указывают на ориентированные на портативные устройства процессоры Panther Lake, сохраняющие высокие ресурсы интегрированной графики Xe3 и сокращают количество компонентов, не имеющих значения для игр. Если это произойдёт, производительность процессоров Intel будет определяться не столько пиковой частотой кадров (FPS), сколько тем, насколько хорошо процессор работает при энергопотреблении 15-30 Вт в широком наборе игр. Согласно утечкам, компания также работает над специальной серией чипов Core G3, которая будет использоваться только в игровых портативных устройствах.

Что касается Sony, слухи продолжают говорить о полукастомном APU от AMD. Наиболее распространённое предположение о характеристиках — это процессор семейства Zen 6 в паре с интегрированным графическим процессором RDNA 5 среднего уровня с быстрой памятью LPDDR5X.

Предполагается появление первых портативных ПК на базе Panther Lake примерно в середине 2026 года. Производство Canis начнётся в 2027 году, а запуск может состояться в конце 2027 или в 2028 году. Таким образом, у Intel будет много времени, чтобы занять нишу на рынке портативных устройств, в котором в настоящее время доминируют процессоры серии Ryzen Z и системы MSI Claw на базе Lunar Lake, а также Steam Deck на базе архитектур Zen2/RDNA2.