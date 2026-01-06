Флагманом серии станет Ryzen AI 9 HX 475 с 12 ядрами Zen5 с частотой до 3,1 ГГц, графикой RDNA3.5 и NPU с производительностью 60 TOPS

Процессоры AMD Gorgon Point дебютировали. Серия, получившая название Ryzen AI 400, объединяет ядра Zen 5 и Zen 5c, обеспечивая в общей сложности до 12 ядер и 24 потоков. Это та же конфигурация, что и у Strix Point, и в основном это просто обновление с незначительными изменениями.

AMD заявляет о частоте в режиме ускорения до 5,2 ГГц и до 36 МБ объединенного кэша L2+L3. Скорость поддерживаемой памяти достигает 8533 МТ/с на более дорогих моделях, в то время как на более дешевых моделях указана скорость до 8000 МТ/с. Что касается ИИ, то AMD оценивает производительность NPU до 60 TOPS, а интегрированная графика представлена ускорителями от Radeon 840M до Radeon 890M, достигая максимума в 16 вычислительных блоков и частоты до 3,1 ГГц. Возможно, это самые значительные обновления по сравнению с предыдущим поколением.

В линейку процессоров входят семь процессоров от Ryzen AI 9 HX 475 (12 ядер/24 потока, 60 TOPS, Radeon 890M) и Ryzen AI 9 HX 470 (12 ядер/24 потока, 55 TOPS, Radeon 890M) до Ryzen AI 5 430 (4 ядра/8 потоков, 50 TOPS, Radeon 840M). К процессорам среднего уровня относятся Ryzen AI 9 465 (10 ядер/20 потоков, 50 TOPS, Radeon 880M) и Ryzen AI 7 с графикой Radeon 860M или 840M.

AMD также представила слайды со сравнением производительности Ryzen AI 9 HX 470 с Intel Core Ultra 9 288V. В области создания контента AMD заявляет о среднем приросте производительности на 71% в самых распространенных приложениях. Что касается игр, то AMD заявляет о среднем увеличении частоты кадров на 12% при разрешении 1080p и низких настройках графики. Если говорить о результатах по каждой игре, то процессор показывает прирост в 105% (F1 25), 105% (Borderlands 3), 105% (Cyberpunk 2077), 114% (Sid Meier's Civilization V), 116% (Monster Hunter Wilds), 119% (Black Myth Wukong) и 119% (Counter-Strike 2). Системы на базе процессоров Ryzen AI 400 ожидаются в первом квартале 2026 года, а производить ноутбуки будут такие партнеры AMD, как Acer, ASUS, HP и Lenovo.