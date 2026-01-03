Раскрыта информация о процессорах Qualcomm Snapdragon X2 Plus, в которых будет установлен графический процессор Adreno X2-45

Компания Qualcomm поделилась с прессой новыми данными о производительности своих 10-ядерных и 6-ядерных процессоров Snapdragon X2 Plus, продемонстрировав значительное повышение эффективности как ЦП, так и НПУ по сравнению с существующими процессорами AMD и Intel для ноутбуков. Тесты проводились в среде Windows 11 с использованием бенчмарков Geekbench 6.5 и UL Procyon.

По данным Qualcomm, 10-ядерный Snapdragon X2 Plus обеспечивает до 3,1 раз более высокую многоядерную производительность при том же энергопотреблении, что и конкуренты, а также на 52% более высокую пиковую производительность. Сообщается, что конкурирующие платформы x86 требуют в 4,4 раза больше энергии для достижения аналогичных показателей. В одноядерных задачах новый X2 Plus демонстрирует в 3,5 раза лучшую эффективность и на 28% более высокие пиковые показатели в Geekbench 6.5 по сравнению с процессорами AMD Ryzen 7 350 и Intel Core Ultra 7 256V/265U.

Что касается прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением, Qualcomm сообщает, что 10-ядерный X2 Plus улучшает производительность одного ядра на 35%, в многоядерном режиме показывает прирост 17%, графика стала мощнее на 29%, а нейронный процессор опережает предшественника на 78%. 6-ядерный вариант демонстрирует аналогичный прирост на 35% для одного ядра и на 39% более высокую графическую производительность.

Что касается тестов ИИ, то NPU в Snapdragon X2 Plus достигает 83624 баллов в Geekbench AI, что примерно в 6 раз быстрее, чем Intel Core Ultra 7 265U, и почти в 6,4 раза опережает его в тестах UL Procyon Computer Vision.

Фактическая производительность серийных ноутбуков будет зависеть от системы охлаждения и ограничений по энергопотреблению. Выход первых ноутбуков на базе новых процессоров Qualcomm ожидается в начале наступившего 2026 года.