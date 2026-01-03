Энтузиасты запускали Doom на самых неожиданных устройствах, а теперь разработчик выпустил версию, которая может работать в качестве заставки Windows

Разработчик Виаам Сулейман недавно выпустил Doom Screen Saver, проект, превращающий Doom в полнофункциональную заставку для Windows. Всё необходимое для работы инструмента упаковано в один файл .scr — портативный формат, который используется в современных версиях Windows.

Заставки изначально создавались для предотвращения проблем с выгоранием экрана на ЭЛТ и плазменных мониторах, но в эпоху ЖК-мониторов они были в значительной степени забыты. Благодаря растущей популярности OLED-дисплеев, эта концепция переживает возрождение, поскольку светоизлучающие пленки, изготовленные из органических соединений, страдают от тех же проблем с выгоранием, что и более старые технологии мониторов.

Doom Screen Saver создан на основе Doom Retro, относительно нового открытого порта базового шутера от id Software, задуманного с минималистским подходом к технологическим обновлениям и графическим улучшениям. Первоначально основанный на проекте Chocolate Doom, Doom Retro до сих пор находится в разработке и часто обновляется.

Чтобы еще больше снизить риск выгорания, Сулейман убрал традиционный HUD Doom. Вместо него заставка периодически отображает лицо «Думгая», которое периодически меняет стороны, чтобы избежать задержек со статическими элементами. Doom Screen Saver может работать часами, циклически воспроизводя весь первый эпизод «Knee-Deep in the Dead», из оригинальной shareware-версии для DOS.

Эффективность также была одной из целей проектирования. По словам Сулеймана, заставка намеренно мало нагружает процессор, чтобы не «расходовать» ресурсы процессора в фоновом режиме. Как и любой файл .scr, заставку Doom можно запустить двойным щелчком или установить непосредственно в настройки заставки Windows, где пользователи также могут настраивать параметры звука.

Заставки Doom не являются чем-то необычным, поскольку подобные вспомогательные программы создавались ещё тогда, когда Doom был совершенно новой игрой. Однако новая заставка Windows, вероятно, первая, которая может воспроизвести полный игровой процесс Doom от начала до конца.