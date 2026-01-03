Компания GIGABYTE выпустила четыре новые системные платы для процессоров AMD на базе сокета AM4

Компания GIGABYTE выпустила четыре новые модели материнских плат AMD для платформы AM4, поскольку геймеры сейчас стремятся получить более доступные по цене платы для ПК с поддержкой памяти DDR4. Это вполне согласуется с сообщениями о том, что острая нехватка памяти DDR5 заставляет потребителей переходить на более старые платформы с поддержкой DDR4, такие как AMD AM4 и Intel LGA1700. AMD выпускает новые модели процессоров серии Ryzen 5000 на протяжении последних нескольких лет, даже после появлением эксклюзивного для памяти DDR5 сокета AM5, в то время как настольные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений поддерживают DDR4, и существуют материнские платы на базе чипсетов Intel 600-й и 700-й серий с разъемами DDR4.

К новым материнским платам, выпущенным GIGABYTE относятся модели A520M H ARGB, B550I AORUS Pro AX 1.4, B550M H ARGB и A520I AC 1.5. Все они основаны на чипсетах начального или среднего сегмента. A520M H ARGB имеет один слот PCI-Express 3.0 x16, порт HDMI и поддерживает все процессоры для Socket AM4. B550I AORUS Pro AX 1.4 — это премиальная плата формата Mini-ITX на базе чипсета B550 с интерфейсом PCI-Express 4.0 x16 и современным беспроводным решением Wi-Fi 6E WLAN. B550M H ARGB по сути является той же платой, что и A520M H ARGB, но с чипсетом B550 и шиной PCI-Express Gen 4 для слотов PEG и M.2. A520I AC 1.5 представляет собой интересную материнскую плату начального уровня в форм-факторе Mini-ITX с интерфейсом PCIe 3.0 и устаревшим модулем Wi-Fi 5 (AC).