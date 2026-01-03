Компания GIGABYTE выпустила четыре новые модели материнских плат AMD для платформы AM4, поскольку геймеры сейчас стремятся получить более доступные по цене платы для ПК с поддержкой памяти DDR4. Это вполне согласуется с сообщениями о том, что острая нехватка памяти DDR5 заставляет потребителей переходить на более старые платформы с поддержкой DDR4, такие как AMD AM4 и Intel LGA1700. AMD выпускает новые модели процессоров серии Ryzen 5000 на протяжении последних нескольких лет, даже после появлением эксклюзивного для памяти DDR5 сокета AM5, в то время как настольные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений поддерживают DDR4, и существуют материнские платы на базе чипсетов Intel 600-й и 700-й серий с разъемами DDR4.
К новым материнским платам, выпущенным GIGABYTE относятся модели A520M H ARGB, B550I AORUS Pro AX 1.4, B550M H ARGB и A520I AC 1.5. Все они основаны на чипсетах начального или среднего сегмента. A520M H ARGB имеет один слот PCI-Express 3.0 x16, порт HDMI и поддерживает все процессоры для Socket AM4. B550I AORUS Pro AX 1.4 — это премиальная плата формата Mini-ITX на базе чипсета B550 с интерфейсом PCI-Express 4.0 x16 и современным беспроводным решением Wi-Fi 6E WLAN. B550M H ARGB по сути является той же платой, что и A520M H ARGB, но с чипсетом B550 и шиной PCI-Express Gen 4 для слотов PEG и M.2. A520I AC 1.5 представляет собой интересную материнскую плату начального уровня в форм-факторе Mini-ITX с интерфейсом PCIe 3.0 и устаревшим модулем Wi-Fi 5 (AC).