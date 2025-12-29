Microsoft и Sony рассматривают возможность переноса сроков выхода следующих Xbox и PlayStation из-за высоких затрат на память

Учитывая рекордно высокие цены на память, геймеры думают о том, как это отразится на консолях следующего поколения.

В недавнем подкасте Insider Gaming впервые высказал предположение о том, что производители могут изменить свои планы. Теперь вполне вероятно, что запланированные даты релизов Xbox и PS6 находятся под угрозой срыва. По словам Тома Хендерсона из Insider Gaming, ситуация привела к тому, что производители консолей начали обсуждать, следует ли отложить выпуск следующего поколения консолей с запланированного периода 2027-2028 годов.

Еще один вариант для Sony и Microsoft - это повысить цены на оперативную память для будущих систем. Однако инсайдер объясняет, почему есть надежда на то, что цены на память снизятся раньше, чем ожидалось. Крупные поставщики памяти, такие как Samsung и SK Hynix, также могут увеличить производство DRAM, чтобы уменьшить дефицит.

Как в новой консоли Xbox, так и в PS6, скорее всего, будет использоваться память GDDR7. На видеопамяти, используемые в графических процессорах, а также на модулях DDR5, используемых в настольных компьютерах и ноутбуках, влияет сокращение объема поставок памяти DRAM. Система от Microsoft может напоминать игровой ПК на базе Windows, создание которого становится все более дорогостоящим.

В подкасте также обсуждался подход производителей к работе в ближайшие несколько лет. В ноябре геймеры уже отмечали неожиданное замедление продаж консолей в США. Значительно более высокая цена на Xbox следующего поколения или PS6 может только еще больше снизить выручку.

Кроме того, рост стоимости компонентов также является проблемой для текущего поколения устройств. Инсайдер Moor's Law Is Dead намекнул, что Microsoft может еще больше повысить цены на свои существующие консоли.

Steam Machine от Valve также не застрахована от высоких цен на оперативную память DDR5. Ходили слухи, что Valve может отложить выпуск компактного ПК на базе Linux до 1 квартала 2026 года.