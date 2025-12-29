Будущее обновление Windows 11 принесет ускорение работы проводника, благодаря некоторым оптимизациям и нововведениям компании Microsoft

Корпорация Microsoft тестирует изменения в Windows 11, которые должны сократить использование памяти проводника при поиске. Основное внимание уделяется сокращению потерь при поиске изображений или других файлов.

Обновление тестируется в Windows 11 версии 26220.7523 и более новых версиях, на ПК с Windows Insider. Microsoft заявляет, что поиск в проводнике теперь позволяет избежать дублирования операций индексации файлов. Это означает, что операционная система должна выполнять меньше повторяющихся операций при вводе текста и просмотре результатов.

Поиск в проводнике основан на индексаторе поиска Windows, а не на каком-то отдельном механизме. При повторном индексировании, Windows может сканировать одни и те же файлы или папки несколько раз. При пропуске этих повторов, Windows должна снизить активность диска, снизить загрузку процессора, уменьшить количество фоновых задач и уменьшить использование оперативной памяти при работе с файлами. Это еще одно обновление проводника после сообщений о высоком потреблении ресурсов. Microsoft уже частично устранила проблему, добавив предварительную загрузку.

Microsoft также корректирует контекстное меню проводника файлов, чтобы уменьшить количество помех. Такие опции, как "Сжать до", "Скопировать как путь", "Повернуть вправо", "Повернуть влево" и "Установить в качестве фона рабочего стола", перемещаются в дополнительное подменю, отображаемое как "Управление файлом" в некоторых системах, и "Другие действия" в других. Приведенный скриншот взят из последней версии Windows Insider. Стоит отметить, что эти изменения все еще находятся в стадии тестирования и более широкое внедрение ожидается в конце января или февраля 2026 года.