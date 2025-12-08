Графический процессор Intel Arc серии Battlemag BMG-G31 появился в официальной поддержке программного обеспечения VTune

Судьба долгожданной линейки Intel «Battlemage», возможно, ещё не окончательно решена, поскольку компания без лишнего шума включила графический чип BMG-G31 в обновление прошивки VTune Profiler. Сейчас это самый явный сигнал о том, что официальный анонс продукта может состояться совсем скоро. В записи VTune указана поддержка как графического процессора BMG-G31, так и процессоров Intel Core Ultra 3 на базе Panther Lake, публичный дебют которых уже запланирован на выставке CES 2026. Это повышает вероятность того, что Intel приурочит презентацию Battlemage к дебюту Panther Lake или сразу после него.

Модель BMG-G31 будет выпущена в корпусе B770, оснащённом примерно 32 ядрами Xe2 и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом. Сообщается, что новинка будет предлагать полноценный интерфейс PCIe 5.0 x16 и будет доступна в различных вариантах исполнения, что позволит Intel сегментировать модель для геймеров и профессиональных пользователей. Вариант Arc Pro, ориентированный на рабочие станции, может дополнительно увеличить объём памяти в конфигурации с одним графическим процессором. Однако столь поздний запуск может быть сомнительным с точки зрения геймеров, поскольку Intel уже поставляет новые встроенные графические процессоры на базе ядер Xe3 в составе Panther Lake.

Напомню, что Intel недавно добилась прорыва на рынке с момента запуска игровых графических процессоров Arc «Alchemist», завоевав примерно 1% рынка дискретных графических процессоров. Это успех, поскольку исторически доля Intel на рынке дискретных графических процессоров составляла около половины процента. Поздний выход Intel на рынок дискретных графических процессоров привел к тому, что компания очень медленно наращивала свою долю.