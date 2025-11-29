Ayaneo представила портативную игровую консоль NEXT 2

GPD и Onexplayer уже представили свои системы, оснащённые процессорами AMD Strix Halo. У обеих игровых консолей есть одна общая особенность - съёмный аккумулятор, что делает портативное устройство более мобильным. AYANEO идёт другим путём, интегрируя аккумулятор в консоль.

Хорошая ли это идея для такой мощной платформы — вопрос открытый. В консоли используется флагманский процессор AMD Ryzen Al MAX с 16 ядрами Zen 5 и 40 вычислительными блоками RDNA 3.5.

AYANEO подтвердила, что её портативное устройство будет использовать OLED-экран размером 9 дюймов с разрешением 2400x1504 пикселей. Также ожидается, что компания будет использовать частоту обновления 165 Гц, чего мы пока не было ни в одном популярном портативном устройстве.

OLED-панель такого размера встречается нечасто. У игрового планшета RedMagic Astra такой экран, но это планшет, а не игровая портативная консоль. Диагональ экрана составляет 9,06 дюйма, а яркость — до 1600 кд\м2. Технически соотношение сторон экрана не 16:10, а 75:47, но RedMagic рекламирует его как 16:10.

Система довольно большая, но, возможно, она будет похожа на Steam Deck. Главный вопрос — это сколько она будет весить и сколько будет стоить.