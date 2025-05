По слухам, выход игры должен состояться уже будущей зимой.

В сети появились очередные слухи о существовании много лет ожидаемой фанатами игры Half-Life 3. Согласно последним данным, следующая часть игры уже тестируется и может быть анонсирована этим летом, а её выпуск состоится зимой. Информация поступила от Тайлера МакВикера, который в прошлом был известен тем, что раскрывал достоверные сведения о работе компании Valve. Обновление данных о Half-Life 3 или HLX было опубликовано во время трансляции Ask Me Anything.

В течение более чем трехчасового мероприятия под названием «Ask Me Anything - HLX/HL3 Discussion» МакВикер рассказал о положении дел с Half-Life 3 и ответил на вопросы фанатов об игре и других проектах Valve. Он заявил, что игра очень активно тестируется широким кругом тестировщиков, поэтому есть люди, которые говорят о будущем сюжете. Позже в трансляции он добавил, что игра будет самой длинной из всех, которые когда-либо были, и что ее можно будет переигрывать снова и снова.

Half-Life 3 не станет игрой для VR, как Half-Life Alyx, а будет использовать процедурную генерацию, но не для ландшафта или механики. Она будет генерировать физические объекты, врагов, типы врагов и многое другое. Она также будет использовать передовые технологии искусственного интеллекта. Если говорить о релизе, то МакВикер считает, что игра будет анонсирована летом и выпущена зимой.

МакВикер также заявил, что к аналогичному моменту было гораздо больше утечек о Half-Life Alyx по сравнению с Half-Life 3. Он также рассказал о Portal 3 и сказал, что это может быть основной проект Valve после новой части Half-Life.

Следует отметить, что информация об игре не является официальной, и что Valve была немногословна, когда делилась чем-либо. Еще в феврале МакВикер провел тщательный анализ данных обновления DOTA 2 и нашел намеки на новую механику, которая связана с HLX.

