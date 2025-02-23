В настоящее время компания завершает разработку своей новой технологии

Поскольку бизнес Intel по проектированию и производству собственных микросхем сталкивается с растущим давлением, которое может поставить под угрозу будущее компании, многое зависит от успеха ее будущего техпроцесса 18A. Поскольку компания завершает работу над своим новым полупроводниковым процессом, 2025 год станет решающим для ее усилий по восстановлению конкурентоспособности по сравнению с TSMC и Samsung.

Intel объявила, что ее техпроцесс 18A готов для сторонних клиентов, а завершение разработки дизайна должно состояться в первой половине этого года. Ожидается, что Intel 18A представит передовые полупроводниковые функции раньше продуктов TSMC с технологией N2, которая должна дебютировать в 2026 году.

Intel 18A обещает 30-процентное увеличение плотности кристалла и 15-процентное улучшение производительности на ватт по сравнению с Intel 3. Компания планирует использовать этот процесс для своих будущих процессоров для ноутбуков Panther Lake и серверных процессоров Clearwater Forest, выпуск которых, как ожидается, состоится до конца года.

Одним из самых значительных нововведений 18A является подача питания с обратной стороны через PowerVia. Переместив металлы с крупным шагом и выступы на заднюю часть кристалла и внедрив наномасштабные сквозные кремниевые переходы, Intel стремится улучшить производительность питания ISO на четыре процента и увеличить использование стандартных ячеек до 10-ти процентов.

Еще одним ключевым достижением является RibbonFET, подход Intel к технологии транзисторов Gate-Allaround. Такая конструкция обеспечивает более точное управление электрическими токами, снижая утечку мощности, являющуюся все более острой проблемой, поскольку чипы становятся меньше и более плотно упакованными.

TMSC также готовит решение архитектуры gate-all-around для своего техпроцесса N2, но массовое производство, как ожидается, начнется не раньше конца 2025 года. Первые потребительские продукты на основе N2, вероятно, появятся не раньше середины 2026 года, а TSMC планирует реализовать подачу питания с задней стороны с помощью своего техпроцесса A16 в том же году.

Недавнее сообщение, сравнивающее 18A и N2, предполагает, что техпроцесс Intel может обеспечить более высокую производительность, в то время как TSMC достигает большей плотности. После многолетнего отставания от конкурентов у Intel есть шанс представить полупроводники, которые могут превзойти TSMC в определенных задачах и выйти на рынок раньше.

Если Intel 18A будет успешным, то обеспечит литейному бизнесу Intel столь необходимую победу на фоне больших финансовых потерь, которые подпитывали спекуляции о возможном разделении или продаже компании.

Недавно компания сообщила о колоссальном убытке в размере 13 миллиардов долларов за 2024 год, в то время как TSMC сообщила об операционной прибыли в размере 41 миллиарда. Учитывая финансовые трудности Intel и растущую обеспокоенность по поводу внутренних поставок чипов в США, некоторые даже предположили, что TSMC может сыграть роль в стабилизации литейного производства Intel.