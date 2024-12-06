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Call of Duty Black Ops 6 будет доступна бесплатно с 13 по 20 декабря
Стоит отметить, что это относится к многопользовательскому и зомби-режимам.

 По данным компании Microsoft, последняя часть франшизы Call of Duty под названием Black Ops 6, является крупнейшим проектом в серии Call of Duty за всю историю и установила рекорд по числу новых подписчиков Game Pass на дату запуска 25 октября 2024 года. В инфографике на социальной медиа-платформе X* (запрещена на территории России) официальный аккаунт Call of Duty объявил о семидневном бесплатном пробном периоде для Call of Duty: Black Ops 6.

 «С 13 по 20 декабря у вас будет одна неделя бесплатного доступа к многопользовательскому режиму и зомби, включая новые карты, такие как Hideout и Hacienda, и режимы, такие как Prop Hunt, представленные в первом сезоне», — говорится в сообщении на X*, где подробно перечислен бесплатный контент.

 В отличие от полноценной игры, бесплатная версия Black Ops 6 имеет ограниченный в функционал. Стоит отметить, что с 13 по 20 декабря для бесплатной игры будут доступны не все карты, а только: Racket, Hacienda, Nuketown Holiday, Extraction, Hideout, Heirloom. На этих картах игроки бесплатной версии Call of Duty: Black Ops 6 могут выбирать между такими игровыми режимами как Team Deathmatch, Position, Domination, Kill Confirmed, Kill Order и Prop Hunt.

 Те, кто предпочитает играть в режиме PvE вместо иногда довольно утомительного многопользовательского режима PvP, также могут опробовать режим Zombie в Black Ops 6 в течение недели. Карты Terminus и Liberty Falls будут доступны для бесплатного тестирования, но новая карта Citadelle des Morts будет зарезервирована для владельцев полной версии игры и подписчиков Xbox/PC Game Pass.

 Бесплатная пробная неделя с 13 по 20 декабря будет доступна как для консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, так и для игроков на персональных компьютерах, однако, для игры онлайн на консолях требуются PlayStation Plus или Xbox Live. Подробности о том, как будет работать бесплатная неделя Call of Duty: Black Ops 6 на ПК, пока не раскрываются.

#call of duty #call of duty: black ops 6 #call of duty black ops 6
Источник: notebookcheck.net
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