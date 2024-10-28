Смартфон получил крупный модуль камер и закругленный дисплей с узкими рамками

Honor готовится к запуску смартфонов своей флагманской серии Magic 7 30 октября, и перед этим событием инсайдер с Weibo Digital Chat Station (DCS) показал крупные планы устройства, раскрывая ключевые элементы дизайна.

Изображения подтверждают использование модуля из трёх камер сзади, включая перископический телеобъектив, и передний дисплей с изогнутым стеклом и симметричными рамками. Кроме того, устройство имеет вырез в форме таблетки, в котором размещены две фронтальные селфи-камеры, вероятно, поддерживающие 3D-разблокировку по лицу. Компания уже подтвердила интеграцию ИИ в свою систему камер для улучшения возможностей съемки.

Утечка изображений и рендеров показывает, что как стандартный Honor Magic 7, так и Magic 7 Pro оснащены восьмиугольным модулем задних камер с серебристой или серой рамкой, в то время как один из рендеров намекает на золотую рамку. Модуль включает в себя три датчика камеры и светодиодную вспышку, а логотип Honor размещен в нижней части задней панели.

Утечки предполагают использование накопителя на 512 ГБ и 1 ТБ для Magic 7, доступного в золотом, белом, черном, синем и сером цветах. Вариант 7 Pro может предлагать конфигурации с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти с более приглушенной цветовой палитрой. Слухи также указывают на 1,5K OLED-дисплей для стандартной модели и 2K OLED-дисплей для Pro. Кроме того, характеристики указывают на аккумуляторную батарею емкостью 5800 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой на 66 Вт для модели Magic 7 Pro.

Ожидается, что все модели будут включать ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69 и даже спутниковую связь для модели 7 Pro. Компания уже представила свою собственную оболочку MagicOS 9.0 на базе Android 15, которая будет поставляться с серией Magic 7 из коробки.

Работать смартфоны серии Magic 7 будут на новом флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite со значительно улучшенной производительностью и энергоэффективностью. Благодаря использованию конфигурации ядер all-big-cores чип обеспечивает 45%-ное увеличение мощности ЦП, более производительный NPU и 44%-ное повышение эффективности по сравнению с предшественником, гарантируя более плавную многозадачность и лучшую интеграцию ИИ. Этот чипсет нацелен на прямую конкуренцию с Dimensity 9400.