Однако это только предполагаемая утечка, и реальность может отличаться от действительности

Nixxes проделала блестящую работу по выпуску игр для PlayStation на ПК. Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: A Rift Apart, God of War (2016) и Horizon: Zero Dawn, возможно, были одними из лучших портов для ПК, особенно перед лицом неудачных портов, например, The Last of Us Part I. Если утечка верна, то в 2024 году на ПК могут выйти еще шесть эксклюзивов PlayStation.

Предполагаемый сотрудник Nixxes раскрыл план компании на форуме 4chan.org. Список игр, которые запланированы на 2024 год, включает The Last of Us Part II, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Demon's Souls и God of War Ragnarok. Старые игры, такие как Infamous: Second Son, также можно портировать на ПК. Обычно, опубликованное на 4chan можно не принимать в расчёт. Однако эта информация согласуется с более ранними слухами о запуске Ghost of Tsushima на ПК. Кроме того, некоторые порты игр для ПК также были обнаружены в результате известного взлома Nvidia в 2022 году.

Наконец, предполагаемый сотрудник добавляет, что Marvel’s Spider-Man 2 получит порт для ПК в 2025 году. К сожалению, недавний взлом Insomniac привел к утечке некоторых файлов игры в сеть. Существует даже отчасти играбельная версия игры. Выход Horizon: Forbidden West уже подтвержден в 2024 году, а это означает, что у ПК-геймеров будет в перспективе множество бывших эксклюзивов для PS на выбор в этом году.