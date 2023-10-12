Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В 2025 году компания Samsung представит память HBM4
Выход данного типа памяти станет вехой в развитии HBM и принесет к появлению 2048-битного интерфейса

реклама

 Технология памяти с высокой пропускной способностью (HBM) добилась значительного прогресса с момента ее появления на рынке менее десяти лет назад. Radeon RX Fury и RX Vega в наши дни уже практически забыты, но технологические достижения HBM продвинули этот вид памяти гораздо дальше, но не для рядовых геймеров.

 Первоначально предлагая повышенную скорость передачи данных и расширенную емкость, HBM сейчас стоит на пороге самой значительной на сегодняшний день трансформации, и все это благодаря растущей популярности рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Новое сообщение намекает на появление чипов памяти HBM4 следующего поколения с 2048-битным интерфейсом, что вдвое превышает текущий 1024-битный интерфейс, используемый с 2015 года.

реклама

 Важный игрок на рынке чипов памяти, компания Samsung Electronics Co., обнародовала свои планы на будущее. По словам Сан Джуна Хвана, исполнительного вице-президента по продуктам и технологиям DRAM Samsung, компания планирует представить чипы DRAM HBM4 шестого поколения в 2025 году.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 В своей статье о полупроводниковой отрасли Samsung Хван Сан Чжун подтвердил продолжающееся массовое производство HBM2E и HBM3. Samsung также готовится предоставить клиентам образцы HBM3E со скоростью 9,8 Гбит/с. Окончание разработки HBM4 запланировано на 2025 год. Хотя подробностей о HBM4 пока мало, Samsung намекает на инновационные функции, такие как «непроводящая пленка» и «гибридное медное соединение» для повышения энергоэффективности и рассеивания тепла.

#samsung #hbm #память #hbm2e #hbm3e #hbm4
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung Galaxy S24 Ultra протестирован в Geekbench с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3
Samsung Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в Geekbench
В десятку самых продаваемых в мире смартфонов вошли четыре iPhone и шесть Samsung
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
11
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
68
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
2
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
107
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
17
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
32
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
17:07
Четверть украины освобождено только, зеля в угаре путается с фазами. Ему точно ничего не светит кроме виисельницы, если каклы веревки жиду не пожалеют.)
«Признание безысходности»: Лавров прокомментировал слова Зеленского о «последней стадии» конфликта на Украине
Анатолий Павлюшин
17:06
Мобиков ты тоже всех мертвых уже пересчитал, видимо.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
REY_B_
17:06
Представление об играх уже навсегда изменила АМД, создав APU. Те же лучи, я их не хочу включать даже чисто из-за жора и шума вентиляторов. А если нужна яркая картинка, то я тупо добавляю насыщенности....
Nvidia планирует серьезно увеличить темпы выпуска видеокарт для ИИ и тяжелых вычислений
Евграф Поликарпович
17:04
Жалкие потуги Трусикёра не в счёт, как всегда унылы и ничтожны.
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Вассисуалий Лоханкин
17:04
Он на письме галопом доскачет)))
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
REY_B_
17:00
ХАМАС техника не нужна. Надо думать, у них цель - втянуть ЦАХАЛ в бои в руинах. Где численное и техническое превосходство роли не играет. И продержаться как можно дольше, передав эстафету другим. Тем ...
В сети появились кадры с трофейной израильской техникой
Блейд
17:00
Дахана хохлом, Украина это не государство, того нацистский режим
«Признание безысходности»: Лавров прокомментировал слова Зеленского о «последней стадии» конфликта на Украине
Родион Вестов
16:57
Как можно развернуть то, что не прошло удачных испытаний?) p.s. Хотя пиндосы уже не раз это проворачивали и с сырыми кораблями и с сырыми самолетами.
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Чato-Бoт
16:56
В Оверах кудахчет Seeker, Криком заливается...
Посол Израиля назвал «лишь красивым заявлением» комментарий Путина о необходимости создании палестинского государства
Родион Вестов
16:55
Тем кому нужна такая хрень лучше завести электронного питомца и не мучить .опу.
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем