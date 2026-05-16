Новая картина известного режиссёра уже доступна зрителям в кинопрокате

Гай Ричи представил новый фильм «В сером» (In the Grey) с Джейком Джилленхолом (Jake Gyllenhaal) и Генри Кавиллом (Henry Cavill) в главных ролях. Лента рассказывает об элитной группе специалистов, которые должны вернуть украденные миллиарды у безжалостного преступника. Премьера динамичного криминального триллера состоялась 15 мая 2026 года.

В центре сюжета своеобразное «ограбление наоборот», когда герои не крадут деньги, а пытаются вырвать их из рук безжалостного преступника. Фильм отличают динамичные боевые сцены, масштабные перестрелки и запутанный, местами перегруженный поворотами сюжет. В проекте задействована Эйза Гонсалес (Eiza González), которая играет роль организатора операции.

Изображение: Black Bear Pictures

Картина получилась зрелищной, но критики отмечают проблемы с темпом и подачей информации. Несмотря на это, «В сером» демонстрирует одни из лучших трюков и драк в карьере Ричи. Зрители увидят тактические манёвры и планирование ограблений, которые выглядят правдоподобно.

Обозреватели подчеркивают, что фильм работает прежде всего как развлекательный боевик и не претендует на глубокий психологический разбор героев. Персонажи прописаны схематично и кажутся немного одномерными, но стиль постановки и экшен‑сцены во многом компенсируют недостатки сценария.