Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Realme GT 5 появился в базе данных Geekbench
Тест Geekbench подтверждает, что смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2

реклама

 Следующий флагманский смартфон Realme поступит в продажу 28 августа в Китае. Ожидается, что Realme GT 5 будет использовать ту же технологию экстремальной зарядки мощностью 240 Вт, что и его предшественник. Устройство, как утверждается, имеет совершенно новую отделку «miracle Glass» на задней панели, хотя точно неизвестно, что здесь имеется в виду. Пока поклонники компании ждут запуска, Realme GT 5 появился на веб-сайте Geekbench, косвенно подтвердившим наличие чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

 Предстоящий смартфон Realme GT 5, обозначенный номером модели RMX3820 в базе данных Geekbench раскрыл некоторые примечательные характеристики. Устройство, работающее под управлением операционной системы на базе Android 13, имеет материнскую плату чипа под кодовым названием «Kalama».

реклама

 Чипсет использует архитектуру ядер 1+4+3. Основное ядро работает на частоте 3,19 ГГц, тогда как производительные ядра поддерживают тактовую частоту 2,8 ГГц, а эффективные ядра работают на частоте 2,02 ГГц. Вероятно, это чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Он включает в себя графический процессор Adreno 740 и предлагает вариант с 16 ГБ оперативной памяти.

 Предполагается, что Realme GT 5 имеет 6,74-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Телефон может предлагаться с несколькими вариантами системы хранения, начиная от 128 ГБ и заканчивая 1 ТБ. Устройство также может поставляться с двумя вариантами батареи: емкостью 4600 мАч с зарядкой 240 Вт и емкостью 5200 мАч с зарядкой мощностью 150 Вт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #realme #geekbench #snapdragon 8 gen 2 #смартфоны 2023 #смартфоны realme #realme gt 5
Источник: gizmochina.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Успешный Xiaomi Redmi K60 Ultra на следующей неделе будет представлен в Европе
Xiaomi 14 может стать первым смартфоном на процессоре Snapdragon 8 Gen 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
44
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
1
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
22
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
+
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
1
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Поклонники Baldur's Gate хотят чтобы Larian сделали ремейк первых двух игр серии
+
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+
Google выпускает Android 14 Beta 5.1
+
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Киеву передадут Нидерланды
6
Посланник Папы Римского обвинил ЕС в недостаточных действиях по урегулированию конфликта на Украине
1
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
+
На «Армии» показали «Обнаружитель» для поиска БПЛА
+
По утверждению инсайдеров вторая волна мобилизации начнется в конце сентября 2023 г
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
+
Легендарная Radeon RX 570 за 4000 рублей запустила все последние ААА-хиты в 1080p с высоким FPS
9
Огромное количество некомплектных Lada Vesta ржавеет под открытым небом
3

Популярные статьи

ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
15
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
Краткий тест трёх внешних USB3-боксов для Colorful SL500 4TB
7
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
4
PAGL "Палица": белорусская модификация РПГ-32 "Нашшаб"
1

Сейчас обсуждают

Cyborg39rus
00:53
Замените "обед" на "миньет"
Вышел пятиместный внедорожник BAIC BJ40 имеющий двигатель 245 л.с. и неполный 4WD
32Влад32
00:23
Осталось поставить Украине модернизированные Т-34 и победа контрнаступа обеспечена.
Украина получила 6 модифицированных Т-64БВ – прокачанный танк замечен в зоне проведения СВО
labeanchik
00:21
Это, пожалуй, лучшее, что можно сделать. Подправить работу вентилей и кривую напряжений\частот под нагрузкой. Все остальное -бесполезное.
Защита видеокарт NVIDIA от перепрошивки BIOS взломана двумя энтузиастами
Сергей Герасимов
00:20
А ещё можно было обмануть систему и взять 12400 со встройкой вот это поворот!
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
salexa
00:16
шариться по шарику ,нищеброд
Вышел пятиместный внедорожник BAIC BJ40 имеющий двигатель 245 л.с. и неполный 4WD
REY_B_
00:12
Для изготовления абака хватало нескольких человек. Для изготовления современного компа, нужны сотни тысяч людей высочайшей квалификации. Ни одна страна Мира не потянет всё и сразу. Плюс проблема "пост...
Сенатор Сандерс: «ястребы» в Вашингтоне подталкивают США и КНР к холодной войне
Артём Николаев
00:11
В Роскосмосе объяснили причины крушения аппарата Луна-25
Сергей Герасимов
23:58
В разгоне до 5Ггц, он почти на уровне Ryzen 5 5600. И с картой уровня 3060 Ti Справится на ура Для карт выше уровня, нормальные люди берут процессоры помощнее
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
старый мох
23:56
у меня тоже 1070 мси гаминг х отличная карта как и вся 1000 серия - топ своего времени
GeForce GTX 1070 за 10000 рублей запустила игры 2023 года на высоких настройках с 60+ FPS
Олег Волков
23:40
Была 1070 strix версии, просидел на ней 4 года и если бы не попался хороший вариант с 3070 так бы на ней и сидел дальше, так как потенциал был заложен в ней огромный, никогда не чувствовал недостатка ...
GeForce GTX 1070 за 10000 рублей запустила игры 2023 года на высоких настройках с 60+ FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем