Прямой конкурент Game Pass предложит подписчикам до 700 игр на старте

После серии утечек и слухов представители PlayStation официально представили новое поколение подписочного сервиса PlayStation Plus. Как и ожидалось, перезапуск службы объединил в себе основные преимущества PS Plus и PlayStation Now. Со дня запуска подписки в июне, она будет доступна в виде трех различных уровней: PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium. Подписка уровня Premium будет включать до 700 игр.

Действующая на данный момент стандартная подписка PS Plus будет переименована в PS Plus Essential, но, несмотря на новое название, функционально она останется неизменной. Essential будет стоить $60 в год и будет предлагать те же привилегии, включая бесплатные игры каждый месяц, облачное хранилище, сетевой многопользовательский режим и скидки во время отдельных распродаж.

PlayStation Plus Extra будет стоить $15 в месяц или $100 в год и включает до 400 различных проектов для PS4 и PS5. Этот уровень подписки будет включать в себя как собственные, так и сторонние игры, однако описание на данный момент расплывчато. Учитывая количество игр на этом уровне, уровень очень похож на комбинацию PS Plus и PS Now (продажа последней будет прекращена в июне). Текущие подписчики PS Now будут преобразованы в подписчиков PS Plus Extra при запуске новой системы.

Самый дорогой из вариантов, PlayStation Plus Premium, будет включать "до 340 дополнительных игр" по сравнению с уровнем Extra. PS Plus Premium обойдётся в $18 в месяц или $120 в год. Дополнительные игры уровня Premium, по-видимому, в основном сосредоточены на каталоге обратной совместимости с играми для PSX, PS2, PS3 и PSP. Игры для PS3 будут работать через облако, но, по крайней мере, некоторые другие классические игры с обратной совместимостью можно будет загрузить на консоль.

Премиум-уровень также имеет несколько других привилегий, включая ограниченные по времени пробные версии игр и потоковую передачу через облако на ПК. Все три уровня подписки будут доступны на PS5 и PS4, хотя пользователи PS5 получат доступ к большему количеству игр.

PlayStation уже подтвердила несколько игр для PS5 и PS4, которые будут доступны подписчикам Extra и Premium при запуске:

Death Stranding

God of War

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal (PS5 exclusive)

PS Plus Extra и Premium сначала будут доступны только в Азии, однако пользователи из Северной Америки и Европы также смогут подписаться в июне (будет ли доступна подписка в РФ, учитывая недоступный PSN, на данный момент неизвестно). В регионах, где облачная потоковая передача не поддерживается, будет возможность подписаться на PlayStation Plus Deluxe по более низкой цене.