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Производитель OWC выпустил компактный SSD Envoy Pro Elektron, который может похвастаться высокой производительностью и степенью надежности.

Твердотельный накопитель, размеры которого составляют 7,6 х 5,2 х 1,2 см при весе 85 граммов, способен работать на скорости 1000 Мбайт/с. При этом потенциальным покупателям предлагаются на выбор целых четыре конфигурации памяти устройства для хранения информации – на 240/480 ГБ и 1/2 ТБ.

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Позаботился производитель и о защите данных, благодаря чему новый продукт прошел сертификацию по стандарту, предотвращающему вредное воздействие влаги, пыли и механических повреждений. Что касается начинки, то в основе накопителя был использован твердотельный модуль типа NVMe M.2 2242.

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Соответствующим оказался и интерфейс устройства, представленный в виде универсального USB версии 3.2 (Gen2), функционирующий на базе Type-C-стандарта с пропускной способностью в целых 1000 Мбит/с при заявленной скорости в 1011 Мбайт/с.

Кроме того, новинка сможет работать со всеми ПК без исключения, вне зависимости от того, какая операционная система на них установлена. Сюда же стоит отнести и планшетные ПК, функционирующие на платформах Android и iPadOS самых последних версий.

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В продажу уже поступили версии объемом в 240 и 480 ГБ по цене $99 и $149. Что касается SSD-накопителей на 1 и 2 ТБ, то они появятся на рынке в ноябре по цене $199 и $369.