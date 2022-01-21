Lenovo лидирует с долей рынка 24%

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Мировые поставки ПК достигли 90,3 млн единиц в четвертом квартале 2021 года, сохранив рост в годовом исчислении на 3,1%. Lenovo лидировала по доле рынка, продав за тот же период более 21,7 млн устройств.

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Прогноз поставок на первый квартал 2022 года остается оптимистичным, поскольку спрос остается высоким. Дефицит поставок наиболее важных компонентов ПК, таких как ИС управления питанием, Wi-Fi и ИС интерфейса ввода-вывода, сократился в течение четвертого квартала 2021 года, а это означает, что OEM- и ODM-производители будут продолжать накапливать запасы компонентов (согласно Counterpoint Research).

Что касается доли рынка, Lenovo лидирует с долей 24%, что, хотя и немного меньше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, по-прежнему представляет собой самый высокий уровень продаж в 21,7 миллиона единиц в четвертом квартале 2021 года.

HP следует за ней с долей 20,5% и ростом на 1% в годовом исчислении благодаря сокращению дефицита компонентов. Количество ПК, проданных американской компанией, также незначительно выросло с 18,4 млн единиц в четвертом квартале 2020 года до 18,5 млн единиц в четвертом квартале 2021 года.

Dell занимает третье место на подиуме, зафиксировав 15-процентный рост в годовом исчислении за тот же период, при этом большая часть ее продаж приходится на ее превосходную стратегию коммерческих/премиальных продуктов.

Продажи Apple в четвертом квартале 2021 года практически не изменились по сравнению с тем же периодом 2020 года благодаря успеху Macbook M1. Он значительно отстает от Dell с точки зрения доли рынка, набрав 7,2%.

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Оставшаяся доля в мировые поставки ПК в четвертом квартале 2021 года приходится на такие бренды, как Asus и Acer. В первом случае наблюдался однозначный рост в течение года, в то время как во втором наблюдалось снижение.