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Xiaomi превзошла Samsung по продажам смартфонов в России в июне 2021 года

Xiaomi не только предлагает хорошо сбалансированный ассортимент и выгодные цены, но и стала довольно популярной в России
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Xiaomi наращивает свое присутствие за пределами Китая в течение последних нескольких лет. Сохраняя свои позиции в Индии, компания также стремится занять первое место на других рынках. По последней информации, наибольшее количество смартфонов в России компания продала в июне.

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В сети магазинов МТС в России Xiaomi заняла первое место по объемам продаж в стране в июне. Доля рынка компании составила 31,2%, за ней следует Samsung с 29,8%.

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При этом Apple и realme заняли третье место (14,5%) и четвертое (4,6%) соответственно. Это еще не все, пятое место занял суббренд Xiaomi POCO с долей рынка 3,8%. Неудивительно, что технологический гигант из Купертино лидировал на рынке в денежном выражении.

Кроме того, представитель розничной сети М.Видео-Эльдорадо также повторяет, что Xiaomi (включая POCO) была лидером по объему продаж в России в июне. Однако Samsung доминировал на рынке как в первой половине 2021 года, так и во втором квартале.

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М.Видео-Эльдорадо оценивает российский рынок смартфонов в период с января по июнь примерно в 300 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

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