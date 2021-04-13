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Выпущены OEM-процессоры AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 Zen 3 для настольных ПК

впечатляющая производительность, экономичность и потенциал разгона для чипа мощностью 65 Вт
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AMD официально объявила о выпуске своих OEM-процессоров для настольных ПК Ryzen 5000, Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Новые процессоры для настольных ПК предназначены для OEM-сегмента и обеспечат отличную производительность, доступность и отличную готовность к работе. даже приличные возможности разгона в очень производительном корпусе.

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12-ядерные AMD Ryzen 9 5900 и 8-ядерные OEM-процессоры Ryzen 7 5800 официально выпущены, обладают впечатляющей производительностью, экономичностью и возможностями разгона

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Новые процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 для настольных ПК позволяют OEM-производителям предлагать готовые настольные ПК по еще более выгодной цене, сохраняя при этом ту же производительность при еще большей эффективности. Эти два чипа предназначены для массовых и высокопроизводительных настольных ПК с 8-ядерным Ryzen 7 5800 OEM, предлагая лучшую в своем классе производительность, которая соответствует Intel Core i9-11900K, а 12-ядерный Ryzen 9 5900 OEM разработан для игровых ПК с интенсивными рабочими нагрузками.


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12-ядерный OEM-процессор AMD Ryzen 9 5900 для настольных ПК


AMD Ryzen 9 5900 OEM имеет 12 ядер и 24 потока. Базовая частота процессора составляет 3,0 ГГц, а частота разгона - 4,7 ГГц. ЦП имеет 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, 6 МБ кэш-памяти второго уровня и показатель TDP 65 Вт. TDP в основном влияет на базовую частоту, которая снижает тактовую частоту на 700 МГц, в то время как тактовая частота Boost уменьшается только на 100 МГц по сравнению с Ryzen 9 5900X, который имеет более высокий TDP 105 Вт.


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8-ядерный OEM-процессор AMD Ryzen 7 5800 для настольных ПК


AMD Ryzen 7 5800 OEM имеет 8 ядер и 16 потоков. Базовая частота процессора составляет 3,4 ГГц, а частота разгона - 4,6 ГГц. ЦП имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, 4 МБ кэш-памяти второго уровня и имеет показатель TDP 65 Вт. TDP в основном влияет на базовую тактовую частоту, которая снижает тактовую частоту на 400 МГц, в то время как тактовая частота ускорения показывает только снижение тактовой частоты на 100 МГц по сравнению с Ryzen 7 5800X, который имеет более высокий TDP 105 Вт.

Линейка процессоров AMD Ryzen 5000 Series "Vermeer"

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Что касается производительности и стоимости, то несколько OEM-производителей, включая Alienware, уже установили новые чипы в своих новых настольных компьютерах AMD. Веб-сайт конфигурации Alienware для игровых настольных компьютеров Aurora Ryzen Edition дает нам хорошее представление о том, какая цена будут с этими чипами. Ryzen 7 5800 как минимум на 150 долларов дешевле, чем конфигурация Ryzen 7 5800X, а Ryzen 9 5900 на целых 300 долларов дешевле, чем конфигурация Ryzen 9 5900X. Это довольно хорошее соотношение цены и качества для настольных процессоров, которые предлагают почти 95% производительности при гораздо большей эффективности.


Пользователь, получивший свой Ryzen 7 5800 OEM от Alienware, подтвердил на Reddit, что его чип оказался прекрасным образцом при тестировании с помощью утилиты Clock Tuner For Ryzen (CTR). Его чип может разогнаться до 4,4 ГГц при напряжении всего 1,125 В. Хотя эти чипы не поступят в розничную продажу, линейка настольных ПК Ryzen 5000 OEM определенно будет продаваться как горячие пирожки в OEM-сегменте.

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