Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD официально объявила о выпуске своих OEM-процессоров для настольных ПК Ryzen 5000, Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Новые процессоры для настольных ПК предназначены для OEM-сегмента и обеспечат отличную производительность, доступность и отличную готовность к работе. даже приличные возможности разгона в очень производительном корпусе.

реклама





12-ядерные AMD Ryzen 9 5900 и 8-ядерные OEM-процессоры Ryzen 7 5800 официально выпущены, обладают впечатляющей производительностью, экономичностью и возможностями разгона

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Новые процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 для настольных ПК позволяют OEM-производителям предлагать готовые настольные ПК по еще более выгодной цене, сохраняя при этом ту же производительность при еще большей эффективности. Эти два чипа предназначены для массовых и высокопроизводительных настольных ПК с 8-ядерным Ryzen 7 5800 OEM, предлагая лучшую в своем классе производительность, которая соответствует Intel Core i9-11900K, а 12-ядерный Ryzen 9 5900 OEM разработан для игровых ПК с интенсивными рабочими нагрузками.





реклама

12-ядерный OEM-процессор AMD Ryzen 9 5900 для настольных ПК





AMD Ryzen 9 5900 OEM имеет 12 ядер и 24 потока. Базовая частота процессора составляет 3,0 ГГц, а частота разгона - 4,7 ГГц. ЦП имеет 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, 6 МБ кэш-памяти второго уровня и показатель TDP 65 Вт. TDP в основном влияет на базовую частоту, которая снижает тактовую частоту на 700 МГц, в то время как тактовая частота Boost уменьшается только на 100 МГц по сравнению с Ryzen 9 5900X, который имеет более высокий TDP 105 Вт.





реклама

8-ядерный OEM-процессор AMD Ryzen 7 5800 для настольных ПК





AMD Ryzen 7 5800 OEM имеет 8 ядер и 16 потоков. Базовая частота процессора составляет 3,4 ГГц, а частота разгона - 4,6 ГГц. ЦП имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, 4 МБ кэш-памяти второго уровня и имеет показатель TDP 65 Вт. TDP в основном влияет на базовую тактовую частоту, которая снижает тактовую частоту на 400 МГц, в то время как тактовая частота ускорения показывает только снижение тактовой частоты на 100 МГц по сравнению с Ryzen 7 5800X, который имеет более высокий TDP 105 Вт.

Линейка процессоров AMD Ryzen 5000 Series "Vermeer"

реклама

Что касается производительности и стоимости, то несколько OEM-производителей, включая Alienware, уже установили новые чипы в своих новых настольных компьютерах AMD. Веб-сайт конфигурации Alienware для игровых настольных компьютеров Aurora Ryzen Edition дает нам хорошее представление о том, какая цена будут с этими чипами. Ryzen 7 5800 как минимум на 150 долларов дешевле, чем конфигурация Ryzen 7 5800X, а Ryzen 9 5900 на целых 300 долларов дешевле, чем конфигурация Ryzen 9 5900X. Это довольно хорошее соотношение цены и качества для настольных процессоров, которые предлагают почти 95% производительности при гораздо большей эффективности.





Пользователь, получивший свой Ryzen 7 5800 OEM от Alienware, подтвердил на Reddit, что его чип оказался прекрасным образцом при тестировании с помощью утилиты Clock Tuner For Ryzen (CTR). Его чип может разогнаться до 4,4 ГГц при напряжении всего 1,125 В. Хотя эти чипы не поступят в розничную продажу, линейка настольных ПК Ryzen 5000 OEM определенно будет продаваться как горячие пирожки в OEM-сегменте.