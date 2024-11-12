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Центробанк России заявил о снижении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки
Доля выдаваемых банками потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% снизилась в III квартале 2024 года до 11% с 36% в IV квартале 2022 года, с ПДН 50-80% - до 18% c 27% соответственно.

В III квартале 2024 года российские банки значительно снизили долю потребительских кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). По данным информационно-аналитического материала Банка России, кредиты с ПДН более 80% составили всего 11% от общего числа, по сравнению с 36% в IV квартале 2022 года. При этом кредиты с ПДН в диапазоне 50-80% снизились с 27% до 18%.

Центробанк отмечает, что структура портфеля потребительских кредитов постепенно становится более сбалансированной по мере обновления кредитных условий. Это позволяет гражданам избегать чрезмерной долговой нагрузки, что положительно сказывается на финансовой устойчивости домохозяйств и снижает риски для кредитных организаций.

Согласно прогнозу Центрального банка на IV квартал 2024 года, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение доли кредитов с ПДН выше 50% в банковских портфелях. Предполагается, что к концу 2027 года этот показатель снизится с текущих 48% до 25%. Установленные макропруденциальные лимиты (МПЛ) играют ключевую роль в регулировании и ограничении роста долговой нагрузки среди населения.

Банк России внедрил макропруденциальные лимиты в сфере потребительского кредитования с начала 2023 года. Эти меры направлены на ограничение закредитованности населения и снижение рисков для банков и микрофинансовых организаций (МФО). Макропруденциальные лимиты представляют собой количественные ограничения на выдачу кредитов с высоким уровнем риска, что способствует поддержанию стабильности финансовой системы.

#банк россии #мфо
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