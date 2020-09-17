Tom's Hardware: не стоит спешить с покупкой видеокарт RTX 3080 и 3090, если вы не уверены в своем блоке питания
RTX 3080 и RTX 3090 будут абсолютными лидерами по потреблению энергии, сама Nvidia рекомендует рассматривать к покупке блоки питания мощностью от 750 ватт, если вы рассматриваете к покупке топовые модели новейших видеокарт.
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Согласно тестам экспертов из Tom's Hardware, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 имеет потребление в 335 ватт. Вам потребуется блок питания на 750 ватт, если вы планируете использовать данную видеокарту в связке с процессором Intel Core i5 или i7, либо же аналоги от AMD в лице процессоров Ryzen 5 и 7. Если вы работаете или занимаетесь экстремальным геймингом, то вам потребуется уже блок питания на 850 ватт, если у вас будет RTX 3080 в связке с Intel Core i9, либо же Ryzen 9. Для связки HEDT процессора и видеокарты RTX 3090 вам может потребоваться блок питания мощностью в 1000 ватт!
Однако, если вы приобретете качественный блок питания, вам не потребуется излишняя мощность. Вам стоит обращать внимание не на ватты, а на производителя блока питания, качество используемых компонентов. Вам не стоит экономить на блоке питания, покупая на столько мощную и дорогую видеокарту, тем более, что на качественные и мощные блоки питания ожидается дефицит, что уже наблюдается на Западе.
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