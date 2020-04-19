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Игровая индустрия за последнюю неделю успела потерять трех актеров озвучки. Ушли из жизни актеры озвучки, подарившие свои голоса Дику (герою Days Gone), Рено (одному из героев Final Fantasy) и Леону (герою оригинальной Resident Evil 2).

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Полл Хаддад, ожививший Леона Кеннеди в оригинальной Resident Evil 2, уже долгое время боролся с целым рядом проблем со здоровьем. Актер озвучки скончался в возрасте 56 лет. Официальная причина смерти неизвестна.

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Ник Апостолидес, который озвучивал Леона Кеннеди в Resident Evil 2 Remake в прошлом году, успел поделиться видеороликом, посвященном Поллу Хаддаду, на своем Twitter-аккаунте.

Также этот видеоролик был опубликован на YouTube.

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Кейджи Фудзивара скончался 12 апреля в возрасте 55 лет. Опытный актер озвучки не смог победить онкологию. Он озвучил Акселя в « Kingdom Hearts» , Ардына в « Final Fantasy XV», Рено в « Final Fantasy VII Remake» и Евгения в «Granblue Fantasy» и других.

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Филипе Дуарте, подаривший свой португальский голос Дику из Days Gone, не смог перенести сердечный приступ. Ему было 46 лет. Новость о смерти Филипе Дуарте пришла из Twitter-аккаунта PlayStation Portugal, также об этом успел заявить ведущий дизайнер открытого мира Bend Studio Эрик Дженсен.