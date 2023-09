В интернете появился свежий трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2, в котором упоминается релизное окно вампирского экшена.

Студия Paradox раскрыла последнее воплощение Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Это первая информация о данном проекте с тех пор, как издатель забрал его у Hardsuit Labs более двух лет назад.

Игра выйдет на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Это означает, что от консолей предыдущего поколения отказались (старое воплощение Bloodlines 2 должно было выйти на Xbox One и PlayStation 4). Издание для ПК будет продаваться в Steam, Epic Games Store и GOG. К концу 2023 года авторы должны раскрыть все игровые кланы вампиров. Также вышел первый трейлер, он содержит как фрагменты кат-сцен, так и немного геймплея. В свою очередь, в январе 2024 года будет доступна обширная запись игрового процесса. Paradox Interactive намерена выпустить сиквел осенью 2024 года.

Paradox наконец-то объявила команду, работающую над игрой. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разрабатывается студией The Chinese Room, расположенной в британском городе Брайтон, известной такими играми, как Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs, Everything's Gone to the Rapture и Маленький Орфей. Это команда показала, что умеет создавать отличные сюжетные линии.

Напомним, первая реинкарнация Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 была анонсирована в марте 2019 года. Премьера изначально планировалась на 2020 год, но проект потерпел ряд задержек. Быстро стало понятно, что у производства большие проблемы. Из команды были уволены ведущий сценарист Брайан Мицода (один из важнейших людей, ответственных за первые Bloodlines) и креативный директор Каай Клуни. Вскоре за ней последовала старший дизайнер сюжетов Кара Эллисон. В конечном итоге в 2021 году Paradox решила забрать проект у Hardsuit Labs и передать его новому разработчику.