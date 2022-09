Uncharted для ПК, похоже, выйдет в октябре

Задолго до анонса God of War и Spider-Man Remastered для ПК компания Sony анонсировала Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Релиз на ПК был анонсирован в конце 2021 года, но в течение года, похоже, неоднократно откладывался. К счастью, похоже, что команда наконец-то планирует запустить игру в октябре.

Согласно рекламе игры в Epic Games Store, Uncharted: Legacy of Thieves Collection наконец-то выйдет на ПК 19 октября. В сборник войдут Uncharted 4: A Thief"s End и Uncharted: The Lost Legacy. Те, кто оформит предварительный заказ игры через Epic Games Store, получат гидросамолет Sully"s Seaplane Glider в качестве косметики в Fortnite. Uncharted: Legacy of Thieves Collection также выходит на Steam, так что если вы предпочитаете платформу Valve, вы можете приобрести игру там.

Sony пока не подтвердила дату выхода, но сегодня вечером состоится стрим State of Play. На стриме будут представлены обновления и анонсы примерно десяти игр, так что Uncharted: Legacy of Thieves может быть среди них. Игроки ждали этого релиза примерно год. Надеюсь, конечный продукт будет соответствовать стандартам, установленным другими портами Sony для ПК, такими как Horizon, Spider-Man и God of War.





