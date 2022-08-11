Если вы помните, было довольно много дискуссий о так называемых "сладких точках" скорости памяти (это такая частота памяти, где задержки минимальны) для Ryzen 3000- и Ryzen 5000-серий, при этом пользовательский опыт не всегда соответствовал "сладким точкам" AMD для тактовой частоты памяти. Теперь, благодаря Wccftech, появились подробности о "сладком пятне" для памяти в связке с процессорами серии Ryzen 7000, и, как утверждается, речь идет о скорости DDR5-6000. Это на 400 МГц выше, чем официальная максимальная тактовая частота памяти DDR5-5600, но, как мы знаем, максимальная тактовая частота памяти, заявленная производителем, редко является фактической.
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В случае AMD, очевидно, все работает немного по-другому, поскольку тактовая частота Infinity Fabric в идеале должна работать в соотношении 1:1 с памятью в случае платформы AM4, чтобы обеспечить наилучшую производительность системы и задержки памяти. При этом, поскольку мы используем память DDR, фактические тактовые частоты составляют лишь половину скорости памяти, поэтому тактовая частота IF работает не более чем на 2000 МГц, если память DDR4-4000. Однако, если то же самое относится и к Ryzen 7000, похоже, что AMD удалось увеличить тактовые частоты IF на незначительные 1000 МГц, так как IF теперь будет работать на частоте до 3000 МГц. Это может привести к тому, что Ryzen серии 7000 будут предлагать лучшие задержки памяти, чем процессоры Intel Alder Lake и грядущие Raptor Lake, поскольку Intel использует память DDR5 в соотношении 2:1 или 4:1.
AMD, по слухам, также использует соотношение 2:1, но, как и в случае с процессорами AM4, это обеспечивает худшую общую производительность. Юрий Бублий, также известный как @1usmus подтвердил в Twitter, что максимальная частота IF составляет 3000 МГц, и, похоже, что AMD добавила ряд новых функций, связанных с памятью и шиной, в платформу AM5, судя по дополнительным функциям, которые он опубликовал.