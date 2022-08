Процессоры AMD Ryzen 7000 максимально раскроют свой потенциал с памятью DDR5-6000

Если вы помните, было довольно много дискуссий о так называемых "сладких точках" скорости памяти (это такая частота памяти, где задержки минимальны) для Ryzen 3000- и Ryzen 5000-серий, при этом пользовательский опыт не всегда соответствовал "сладким точкам" AMD для тактовой частоты памяти. Теперь, благодаря Wccftech, появились подробности о "сладком пятне" для памяти в связке с процессорами серии Ryzen 7000, и, как утверждается, речь идет о скорости DDR5-6000. Это на 400 МГц выше, чем официальная максимальная тактовая частота памяти DDR5-5600, но, как мы знаем, максимальная тактовая частота памяти, заявленная производителем, редко является фактической.

реклама

В случае AMD, очевидно, все работает немного по-другому, поскольку тактовая частота Infinity Fabric в идеале должна работать в соотношении 1:1 с памятью в случае платформы AM4, чтобы обеспечить наилучшую производительность системы и задержки памяти. При этом, поскольку мы используем память DDR, фактические тактовые частоты составляют лишь половину скорости памяти, поэтому тактовая частота IF работает не более чем на 2000 МГц, если память DDR4-4000. Однако, если то же самое относится и к Ryzen 7000, похоже, что AMD удалось увеличить тактовые частоты IF на незначительные 1000 МГц, так как IF теперь будет работать на частоте до 3000 МГц. Это может привести к тому, что Ryzen серии 7000 будут предлагать лучшие задержки памяти, чем процессоры Intel Alder Lake и грядущие Raptor Lake, поскольку Intel использует память DDR5 в соотношении 2:1 или 4:1.

AMD, по слухам, также использует соотношение 2:1, но, как и в случае с процессорами AM4, это обеспечивает худшую общую производительность. Юрий Бублий, также известный как @1usmus подтвердил в Twitter, что максимальная частота IF составляет 3000 МГц, и, похоже, что AMD добавила ряд новых функций, связанных с памятью и шиной, в платформу AM5, судя по дополнительным функциям, которые он опубликовал.





анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке