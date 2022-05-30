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The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
Разработчики сообщили, что Ведьмак 4 официально завершил стадию исследований и перешел в стадию предпроизводства
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В марте на GDC компания CD Projekt Red анонсировала новую игру Witcher. Тогда же студия объявила, что переводит все будущие разработки на движок Unreal Engine 5. The Witcher 4 официально вошел в стадию предпроизводства. Предпроизводство - это самая ранняя фаза разработки, на которой закладываются основные идеи игры. Это может быть длительный процесс, который включает в себя множество проб и ошибок. Учитывая это, до выхода игры еще много лет, и вряд ли CD Projekt Red еще будет говорить об игре.

The Witcher 4 (неофициальное название) станет первой игрой от CD Projekt Red, которая откажется от движка RED Engine, собственного инструментария студии, на котором были созданы The Witcher 2, The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. При разработке Cyberpunk 2077, в частности, студия столкнулась с множеством проблем, и есть надежда, что переход на более стандартизированный в индустрии движок Unreal Engine позволит избежать многих из этих проблем с производством.

Помимо новой игры Witcher, CD Projekt Red также работает над дополнением для Cyberpunk 2077, которое должно выйти в следующем году.

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