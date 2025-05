Новая Mafia The Old Country потребует мощного железа даже для средних настроек графики

Разработчики игры Mafia The Old Country опубликовали системные требования, которые могут стать неприятным сюрпризом для владельцев слабых компьютеров. Даже для запуска в разрешении 1080p на средних настройках потребуется процессор уровня AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K вместе с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia RTX 2070.

Для комфортной игры на высоких настройках рекомендуются еще более мощные компоненты: процессоры AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700K, видеокарты RX 6950 XT или RTX 3080 Ti и 32 ГБ оперативной памяти. Особое внимание привлекает тот факт, что минимальные требования фактически соответствуют аппаратному обеспечению консолей PlayStation 5.

Игра займет 55 ГБ на жестком диске и будет использовать DirectX 12. При этом стоит отметить, что Radeon RX 5700 XT не поддерживает трассировку лучей, хотя эта технология доступна на PS5.

Mafia The Old Country представляет собой линейный сюжетный проект, действие которого разворачивается на Сицилии начала XX века. В отличие от предыдущей части серии, игра не будет открытым миром. Разработчики из 2K Games сознательно сделали ставку на компактный нарративный опыт, что отразилось и на цене — стандартное издание будет стоить 50 долларов, что дешевле типичных AAA-проектов.

Релиз Mafia The Old Country запланирован на 8 августа этого года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Недавно вышедший трейлер "Whatever it Takes" показал игровые сцены и кинематографичные моменты, раскрывающие сюжет и персонажей.